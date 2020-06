Sensacja w świecie piłki ręcznej. Koronawirus uderzył w najbardziej utytułowany polski klub

Podczas konferencji prasowej sternik kieleckiego klubu nie ukrywał, że była to bardzo trudna decyzja. Firma VIVE jest sponsorem kieleckich piłkarzy ręcznych od 18 lat.

ZOBACZ: Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce sięgnęli po tytuł LM

- Koronawirus dotknął naszą działalność. Muszę być odpowiedzialny wobec moich pracowników i ich rodzin. Zatrudniam dwa tysiące osób, dodatkowo jeszcze tysiąc osób na umowę zlecenie. Jestem wdzięczny za te osiemnaście lat. To była przyjemność i najlepsza reklama. Budowaliśmy ten klub, staliśmy się europejskich potentatem - powiedział Servaas. Servaas zapewnił, że zrobi wszystko, aby VIVE już za rok wróciło do sponsorowania kieleckiego klubu.

Mimo że VIVE nie będzie już sponsorem klubu, Servaas będzie nadal prezesem wielokrotnego mistrza Polski. Zapewnił, że zrobi wszystko, aby drużyna dalej funkcjonowała na wysokim poziomie. W klubie została wprowadzona oszczędnościowa strategia.

Zaznaczył, że aby walczyć dalej o wysokie cele, w budżecie brakuje 2,5 mln zł. Jeśli nie uda się zebrać tych funduszy, z zespołem będzie się musiało pożegnać dwóch, trzech zawodników.

- Mamy 60 dni za zebranie tych pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się nam utrzymać obecny skład. Chciałbym też podziękować zawodnikom, którzy zgodzili się na redukcje swoich zarobków - dodał prezes kieleckiego klubu.

Servaas ujawnił, że rozmawia z dwoma firmami, które mogą zostać sponsorem strategicznym klubu.

Apel do kibiców

Vive Kielce to 17-krotni mistrzowie Polski, 16-krotni zdobywcy Pucharu Polski oraz jedyny klub w historii polskiego sportu, który wygrał Ligę Mistrzów.

Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poprosił kibiców o wsparcie.

"Prosimy Was o pomoc. Taką, na jaką każdy z Was może sobie pozwolić. Każda drobna suma, każde udostępnienie i nagłośnienie naszej akcji, będzie dla nas ogromnym wsparciem. Wierzymy w to, że razem uda nam się wygrać mecz o piłkę ręczną w Kielcach" - napisano.