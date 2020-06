Ruszy produkcja piwa Monte Cassino

Birra Montecassino, czyli piwo Monte Cassino, to nazwa trunku, który będzie produkowany w gospodarstwie na terenie Albaneta na wzgórzu, gdzie trwały walki podczas II wojny światowej m.in. z udziałem 2 Korpusu Polskiego. O piwie, już wcześniej zapowiedzianym, pisze Ansa.

Włoska agencja powróciła w niedzielę do planów produkcji piwa, noszącego nazwę historycznego wzgórza, przeciwko czemu w ostatnich latach protestowała strona polska, zwracając uwagę na znaczenie tego miejsca dla historii Polski oraz na to, że w pobliżu są polskie pamiątki walk, a także cmentarz wojenny 2 Korpusu generała Władysława Andersa.

Birra Montecassino będzie produkowane w gospodarstwie rolnym, należącym do benedyktynów z tamtejszego opactwa. Piwo będzie produkować przedsiębiorca, który w 2015 roku na terenie tym, w pobliżu polskich miejsc pamięci, urządził Wioskę Świętego Mikołaja. Po protestach ambasady RP we Włoszech ten świąteczny jarmark został zlikwidowany.

Włochy muszą powrócić do "sedna swego istnienia"

Biznesmen Daniele Miri, cytowany przez Ansę, wyjaśnił, że w obecnym trudnym okresie po pandemii koronawirusa Włochy muszą powrócić do "sedna swego istnienia".

- To dusza obywateli, to korzenie historii każdego z nas - dodał, odnosząc się do dziejów opactwa, założonego przez świętego Benedykta, jednego z patronów Europy.

Jak wyjaśniono, piwo Monte Cassino powstanie w ramach projektu ożywienia historycznych miejsc na wzgórzu i promocji tej części kraju.

