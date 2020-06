Nowe przypadki koronawirusa. W Polsce rośnie liczba zmarłych na Covid-19

"Mamy 309 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - podało ministerstwo zdrowia. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa odnotowano na Śląsku - 114, Mazowszu - 52 i w woj. łódzkim - 44.

Na Śląsku wciąż największa liczba zakażeń

Wynika z tego, że Śląsk wciąż przoduje w liczbie zakażeń. Pozostałe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (23), podlaskiego (15), dolnośląskiego (13), świętokrzyskiego (11), wielkopolskiego (8), podkarpackiego (7), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), opolskiego (4), lubuskiego (3), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (1).

Zmarło kolejnych 12 chorych

Z przykrością informujemy o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to 66-letni chory z Kępna, 90-letnia chora z Wolicy, 70-latek z Bolesławca, 78-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna z Warszawy, dwie kobiety: 82- i 83-letnia z Radomia, 89-letnia kobieta i 62-latek ze Starachowic, 75- i 74-latek z Krakowa oraz 85-letnia zakażona z Łańcuta. Według ministerstwa zdrowia większość z tych osób miała choroby współistniejące.

31 tys. 620 zakażonych COVID-19 w Polsce

"Ze względu na zdublowanie przez WSSE Olsztyn 5 przypadków zakażeń z 16 i 17 czerwca 2020 r., odejmujemy je ze statystyk - poinformowało ministerstwo". Liczba zakażonych koronawirusem wynosi w sobotę: 31 tys. 620. Z kolei wskutek epidemii zmarło 1346 chorych.

Wyzdrowiało ponad 16 tys. chorych

Ministerstwo zdrowia podało w sobotę przed południem, że według stanu na piątek 19 czerwca w całym kraju przez chorych na Covid-19 było zajętych 1931 łóżek szpitalnych. Jednocześnie zajęte były 72 respiratory.

W całym kraju kwarantanną objętych było 96 tys. 795 osób, nadzór sanitarno-epidemiologiczny obejmował 18 tys. 611 osób.

Z kolei do piątku wyzdrowiało 16 tys. 181 chorych na koronawirusa.

Prawie 1,2 mln przetestowanych

Resort zdrowia podał także w sobotę, że przebadanych zostało jak dotąd 1 mln. 320 tys. 399 próbek. Tym samym 1 mln 190 tys. 401 osób otrzymało wynik testu laboratoryjnego. Spośród tej liczby 31 tys. 620 pacjentów miało koronawirusa. W ciągu doby z kolei wykonano ponad 22,7 tys. testów.

WHO: Nowa, niebezpieczna faza pandemii



Liczba nowych odnotowanych w czwartek przypadków zakażenia koronawiursem przekroczyła 150 tys. To najwięcej od początku epidemii - poinformował w piątek szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ostrzegł, że pandemia weszła w "nową, niebezpieczną fazę".

- Wiele osób ma dość siedzenia w domu, to zrozumiałe. Zrozumiałym jest też to, że kolejne kraje chcą otwierać swoje społeczeństwa i gospodarki. Jednak wirus wciąż rozprzestrzenia się z zastraszającym tempie. Wirus nadal jest śmiertelnie niebezpieczny, a większość nadal jest podatna na zakażenie - ostrzegał Tedros.

- Pamiętajcie o zachowaniu dystansu. Jeżeli czujesz się chory zostań w domu. Stale zasłaniaj usta i nos przy kasłaniu. Noś maseczkę, gdy to konieczne. Regularnie myj ręce - wymieniał Tedros, jednocześnie zapewniając, że świat "w końcu poradzi sobie z koronawirusem",

8,5 miliona zakażonych na świecie

Do tej pory odnotowano ponad 8,5 zakażeń koronawirusem na całym świecie, ponad 450 tys. osób zmarło. Ponad połowa osób z potwierdzonym zakażeniem (ponad 4,5 mln) wyzdrowiała.





"Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni" - powiedział szef WHO.

