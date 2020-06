Trzaskowski z coraz większym poparciem. Najnowszy sondaż wyborczy

40,82 proc. Polaków chce zagłosować na urzędującego prezydenta, kandydata PiS Andrzeja Dudę, a 30,28 proc. na Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO - wynika z sondażu pracowni Polister, przeprowadzonego dla "Super Expresu". Oznacza to, że to ci kandydaci wejdą - według sondażu - do drugiej tury wyborów.