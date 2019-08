Szczury w Warszawie. Pełno ich nad Balatonem na Gocławiu

Po licznych apelacjach urzędnicy podjęli działania w sprawie szczurów i zapowiedzieli deratyzację, czyli zwalczanie gryzoni.

- Deratyzację najwcześniej można rozpocząć w listopadzie. Takie są przepisy - przekazała Elżbieta Szymkowska, reporterka Polsat News. Jak dodała, wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy problem przestanie istnieć.

Apel o nie dokarmianie kaczek

"Wydział Ochrony Środowiska rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia deratyzacji nad jeziorkiem Balaton" - przekazał Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Dodał, że "najlepszą drogą do zmniejszenia liczebności dzikiej populacji szczurów w parkach jest ograniczenie dokarmiania kaczek przez warszawiaków i dbanie o nie pozostawianie śmieci lub resztek pokarmów poza wyznaczonymi do tego celu kontenerami".

Plaga szczurów w okolicach Gocławia to efekt czyszczenia kanałku łączącego Jeziorko Kamionkowskie z Jeziorkiem Gocławskim.

- To jest kanałek powstały jeszcze przed wojną, kiedy Warszawa miała być stolicą Expo. Szykowano wystawę właśnie na praskim brzegu. Połączono Jeziorko Kamionkowskie z Jeziorkiem Gocławskim. Kanałek musi być od czasu do czasu oczyszczony i to wypłasza wszelkie zwierzęta. One znalazły sobie miejsce teraz w chaszczach, różnych norach - tłumaczył rzecznik dzielnicy Praga-Południe.

Problem na Ochocie

Problem z gryzoniami dotknął także mieszkańców Ochoty. Zwierzęta na dobre zadomowiły się w parkach - Szczęśliwickim i Malickiego, z łatwością można je również spotkać wokół bloków i altan śmietnikowych.



Dzielnica w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej przygotowała plakaty i ulotki, które mają przypominać mieszkańcom Ochoty o tym, by nie wyrzucali resztek jedzenia wokół śmietników, bo to właśnie przyciąga szczury i pozwala im przetrwać.

las/ml/msl/ Polsat News