Nie żyje Ian Holm. Zagrał m.in. Bilbo Bagginsa we "Władcy Pierścieni"

Informację o śmierci aktora przekazał w piątkowym oświadczeniu jego agent. "Odszedł spokojnie, w szpitalu, w otoczeniu bliskich i opiekuna" - czytamy w oświadczeniu. Śmierć miała związek z postępującą chorobą Parkinsona.

Przygodę z filmem zaczynał na przełomie lat 50 i 60. Za role w "The Bofors Gun" i "Rydwany ognia" otrzymywał statuetki BAFTA za najlepsze kreacje drugoplanowe. Za występ w "Rydwanach ognia" otrzymał również jedyną w swojej karierze nominację do Oscara.

Do najsłynniejszych ról Holma zaliczyć można występ u Ridleya Scotta w "Obcym", w którym wcielił się w postać androida Asha oraz współpracę z Peterem Jacksonem. Wcielając się w Bilbo Bagginsa zagrał w dwóch częściach trylogii "Władcy Pierścieni" ("Drużyna Pierścienia" oraz "Powrót Króla"). Pojawił się też w nakręconej blisko dekadę później trylogii "Hobbit" jako "starsza wersja" Martina Freemana.

Widzowie mogli podziwiać go na dużym ekranie w m.in. takich produkcjach jak "Pan życia i śmierci", "Aviator", "Pojutrze" i "Piąty Element".

"Do zobaczenia, sir"

Tytuł szlachecki otrzymał w 1998 r. Był czterokrotnie żonaty - jego partnerką do ostatnich chwil życia była Sophie de Stempel.

"Wspaniały aktor. Szkoda, że musieliśmy go pożegnać. Do zobaczenia, sir" - wspominał Holma na Twitterze brytyjski komik Eddie Izzard.

The great Ian Holm is dead. Wonderful actor and it’s so sad to see him go. Farewell, you did great work Sir -

Lord Of The Rings and Chariots Of Fire star Sir Ian Holm dieshttps://t.co/CsxtqV4M4J pic.twitter.com/BiM4PV6lTf