Nie żyje Carlos Ruiz Zafón. Autor "Cienia wiatru" miał 55 lat

O jego śmierci jako pierwsza poinformowała agencja AFP. Informacje te potwierdzono na stronie pisarza na Facebooku.

ZOBACZ: Nie żyje pisarz Jean Raspail. Autor "Obozu świętych" miał 94 lata

Carlos Ruiz Zafón urodził się 25 września 1964 roku w Barcelonie. Z wykształcenia był dziennikarzem.

Jego pierwsze cztery książki były adresowane do młodzieży. Kolejne trzy ("Cień wiatru". "Gra anioła" i "Więzień nieba") stanowią trylogię. Ich fabuła jest bardziej rozwinięta w stosunku do poprzednich książek, przez co są skierowane również do starszych czytelników.

Książka "Cień wiatru", wydana po raz pierwszy w roku 2001, została do roku 2008 przetłumaczona na ponad 45 języków i sprzedana w ponad 10 milionach egzemplarzy, m.in. w Niemczech, Brazylii, Danii, Francji, Włoszech, Finlandii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i również w Polsce.

zdr/ polsatnews.pl