Nie żyje Vera Lynn. Jej utwory podnosiły na duchu podczas II wojny światowej

"Rodzina z głębokim smutkiem informuje o odejściu w wieku 103 lat jednej z najbardziej lubianych brytyjskich artystek" - napisano, dodając, że szczegóły na temat uroczystości żałobnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Utwory, które dodawały otuchy podczas wojny

Urodzona w 1917 r. w Londynie Lynn zaczęła występować na scenie jeszcze przed II wojną światową, ale sławę zdobyła w trakcie konfliktu, śpiewając dla brytyjskich żołnierzy walczących w tak odległych krajach jak Indie, Birma czy Egipt, czym zyskała sobie przydomek "skarbu sił zbrojnych". Także w kraju jej utwory takie jak "We'll Meet Again" czy "The White Cliffs of Dover" dodawały otuchy Brytyjczykom w trakcie wojny.

Po wojnie Vera Lynn nadal odnosiła sukcesy - w 1952 r. została pierwszą brytyjską artystką, której piosenka - "Auf Wiedersehen, Sweetheart" - dotarła na szczyt listy przebojów w USA. Dwa lata później utwór "My Son, My Son" dał jej numer jeden na brytyjskiej liście najlepiej sprzedających się singli.

Po raz ostatni publicznie wystąpiła w 1995 r. - w Pałacu Buckingham z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej, ale nie znikła z życia publicznego. W 2000 r. została uznana za osobę, która najlepiej w Wielkiej Brytanii odzwierciedla ducha XX wieku.

W 2009 roku, w wieku 92 lat, Lynn stała się najstarszą żyjącą artystką, która zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście najlepiej sprzedających się albumów. W maju tego roku jej płyta z największymi przebojami ponownie wróciła do czołowej 40 bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Lynn tym samym pobiła własny rekord jako najstarszej żyjącej osoby na liście twórców najlepiej sprzedających się albumów.

Cytowana przez królową Elżbietę II

W kwietniu br. brytyjska królowa Elżbieta II w pierwszym z dwóch przemówień do narodu wygłoszonych w związku z epidemią koronawirusa zacytowała fragment z najbardziej znanego przeboju Lynn "We'll Meet Again", wyrażając przekonanie, że Wielka Brytania przetrwa ten trudny czas.

Sama Lynn w marcu, przy okazji swoich 103. urodzin, w opublikowanym nagraniu wideo zaapelowała do Brytyjczyków, by mimo trudnych czasów nie tracili nadziei i starali się odnaleźć optymizm.

Z kolei 8 maja, z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, obchody - które z powodu epidemii odbywały się w internecie - zostały zwieńczone wirtualnym wspólnym występem Lynn ze współczesną piosenkarką Katherine Jenkins.

Składając hołd, premier Boris Johnson powiedział, że jej "urok i magiczny głos urzekały i podnosiły nasz kraj w najciemniejszych godzinach". "Jej głos będzie żył dalej, aby podnosić serca przyszłych pokoleń" - powiedział.

