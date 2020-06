Marka Uncle Ben's zapowiada zmiany. Efekt antyrasistowskich protestów

Uncle Ben's planuje rewolucyjne zmiany wizerunkowe i zapowiada nowe logo, czyli kluczowy znak identyfikacyjny marki. Na opakowaniach produktów nie będzie już wizerunku czarnoskórego mężczyzny. To reakcja na dyskusję na temat rasizmu, która rozbrzmiała w wielu państwach po zabójstwie George'a Floyda w USA i serii protestów pod szyldem "Black Lives Matter".

Marka Uncle Ben's pojawiła się na rynku w 1946 roku. Jej nazwa miała nawiązywać do czarnoskórego rolnika uprawiającego ryż, znanego jako "Wujek Ben". Postać przedstawiona w logotypie marki to - jak zaznaczono - "ukochany szef kuchni i kelner z Chicago, Frank Brown".

Problematyczne okazuje się jednak określenie "uncle" (ang. "wujek"), które wraz z "aunt" (ang. "ciocia") używane było w czasach segregacji rasowej jako "zwrot grzecznościowy" wobec starszych czarnoskórych osób. Były to swoiste zamienniki zwrotów "pan" lub pani", które jako oznaka szacunku społecznego adresowane były wyłącznie do osób białych - jak przypomniał CNN, przytaczając artykuł "New York Timesa".

Zabójstwo Floyda i zabiegi wizerunkowe

Brutalne zabójstwo George'a Floyda przez policjanta stało się zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, a następnie na całym świecie. Dla wielu Amerykanów zabicie Floyda to przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych.

ZOBACZ: Szef policji w Minneapolis klęczał przed karawanem z ciałem George'a Floyda

W efekcie ogólnoświatowej dyskusji na temat rasizmu wiele firm postanowiło wdrożyć w swoją politykę zmiany, które mają na celu zdecydowane odcięcie się od jakichkolwiek podejrzeń o dyskryminację na tle rasowym. Jedną z nich jest Mars - właściciel marki Uncle Ben's.

"To jest właśnie ten moment. Chwila, w której musi dojść do ewolucji" - przekazali w mediach społecznościowych przedstawiciele marki.

Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać nowa "tożsamość wizualna" Uncle Ben's. O głos w tej sprawie poproszono konsumentów. "Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości" - zaznaczono w oświadczeniu firmy.

WIDEO - Domy znikały pod wodą. Potężne osuwisko w Norwegii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/bia/ PAP, cnn.com, businessinsider.com.pl