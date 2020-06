Bon turystyczny. Projekt ustawy przekazany do komisji

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.



Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która ma się nim zająć jeszcze tego samego dnia.

Lewica chce bonu również dla emerytów i rencistów



Lewica opowiedziała się za bonem turystycznym, ale chciałaby, aby poszerzyć go też na emerytów i rencistów.



- Ze względu na ratowanie turystyki trzeba się zastanowić, czy nie powinni się wrócić do tego pomysłu pana prezydenta dotyczącego 1000 złotych, bo przecież taki pomysł na początku był i klub Lewicy w tej sprawie będzie składał stosowne poprawki - zapowiedział Dariusz Wieczorek. - Trzeba się zastanowić nad tym, czy ten projekt ma dotyczyć tylko rodzin, które pobierają 500+, czy nie powinno się poszerzyć bazy osób, którym te bon turystyczny będzie przysługiwał, chociażby o emerytów i rencistów - mówił.

ZOBACZ: Jest prezydencki projekt ws. Polskiego Bonu Turystycznego. 500 zł na każde dziecko



O wsparcie emerytów i rencistów apelował również Jarosław Rzepa (PSL-Kukiz15). - Klub Koalicji Obywatelskiej będzie miał dalej idącą propozycję poprawki, żebyśmy przestali wreszcie na tej sali dzielić Polaków - mówił Rzepa. Kiedy z sali jeden z posłów krzyknął: "Każdemu po 100 mln", poseł PSL-Kukiz15 odpowiedział: "Nie, panie pośle. Konkretnie: każdemu, kto płaci podatki, panie pośle, w tym kraju, po to, żebyśmy tych dyskusji nie uskuteczniali, żeby one nie były tak emocjonujące".



Rzepa wyliczał, że dobre w prezydenckim projekcie jest to, że ma obowiązywać dwa lata, obowiązywać na terenie Polski, być w formie elektronicznej. - Stwórzmy mechanizm, który by nie różnicował Polaków, który by dawał możliwość wszystkim korzystania z tego - mówił poseł PSL-Kukiz15.

"Dlaczego nie dać im 500 zł ulgi?"



Konfederacja apelowała, aby odpodatkować przedsiębiorców z branży turystycznej.



- Dlaczego nawet nie dać im 500 złotych jako ulgę podatkową, jeżeli tak koniecznie chce się trzymać tych okrągłych liczb - pytał Artur Dziambor.

ZOBACZ: Dla kogo bon turystyczny? Minister Rodziny wyjaśnia



Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewcz zapowiedziała, że z cyfrowego bonu turystycznego skorzysta 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat.



Dodała, że wysokość bonu na każde dziecko to 500 zł, dzieci niepełnosprawne uzyskują 1 tys. zł.

Wartość bonu zwolniona z podatku



Minister w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek oznajmiła, że "wartość bonu turystycznego będzie zwolniona z podatku, nie będzie też wliczana do dochodu, od wysokości którego zależą różne świadczenia".



Dodała, że prezydent ma nadzieję, iż bon pozwoli na zorganizowanie dzieciom wypoczynku już w te wakacje. Projekt ten wpłynął do Sejmu w czwartek.

WIDEO - Ciągnik przygniótł dwie osoby. Nie żyją mężczyzna i kilkuletni chłopiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP, polsatnews.pl