Jest prezydencki projekt ws. Polskiego Bonu Turystycznego. 500 zł na jedno dziecko

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ws. Polskiego Bonu Turystycznego. W jego ramach rodzice lub opiekunowie prawni otrzymają dodatkowe 500 zł na każde dziecko do wydania tylko na usługi hotelowe i imprezy turystyczne do 31 marca 2022 roku. To dłużej, niż zapowiadano. Będą też surowe kary, włącznie z więzieniem, za bezprawne wykorzystywanie Bonu w reklamach.