Więcej osób na koncertach? "Czekamy na propozycje"

Czekamy na propozycje - mówił rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany o apele artystów dotyczące liczby osób na koncertach. - Jeżeli zdecydowaliby się na taką formułę organizacji koncertów, jak PZPN zdecydował się na organizację meczów, to jesteśmy do takiej rozmowy otwarci - dodał.

Według obecnie obowiązujących rozporządzeń koncerty mogą odbywać się w otwartej przestrzeni, a liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

Od ponad tygodnia artyści nawołują do równego traktowania przy odmrażaniu gospodarki. Swoje posty w mediach społecznościowych oznaczają hasztagiem #OtwieramyKoncerty.

WIDEO: Co z koncertami? "Czekamy na propozycje"

"PZPN sam wyszedł z inicjatywą"

- Pamiętajmy, że na mecze piłkarskie te zdjęte restrykcje pozwalają wejść ograniczonej liczbie osób. Jeżeli koncerty miałby się odbywać w podobnej formule, jak imprezy sportowe, kiedy mówimy o ograniczonej możliwości wejścia na stadion i dużych dystansach, nie wiem, czy organizatorzy imprez kulturalnych, koncertów muzycznych zgodziliby się na taką formuje organizacji koncertów - mówił rzecznik ministerstwa zdrowia.

ZOBACZ: "Otwieramy Koncerty". Polscy artyści apelują do rządu o równe prawa

- Jeżeli zdecydowaliby się na taką formułę organizacji koncertów, jak PZPN zdecydował się na organizację meczów, to jesteśmy do takiej rozmowy otwarci – powiedział. - PZPN sam wyszedł z inicjatywą wspólnie z Ministerstwem Sportu, więc liczymy też, że jeżeli taka formuła pasuje organizatorom imprez muzycznych, to czekamy na informacje i propozycje - dodał.

"Jesteśmy otwarci na takie rozmowy"

Andrusiewicz zauważył, że "koncert przebiega w innej atmosferze niż mecz piłkarski". - Koncert, gdzie ludzie siedzą w olbrzymich dystansach między sobą, gdzie mamy możliwość zapełnienia 25 proc. obiektu, to nie jest ten sam koncert, który był - mówił.

- Ale jeżeli wyjdzie taka propozycja od strony stowarzyszeń muzycznych, grup eventowych, które organizują koncerty, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie rozmowy - dodał.

