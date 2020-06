W łazience znalazła pytona. Schronisko szuka dla niego opiekuna

Gada znaleźli w środę rano (3 czerwca) lokatorzy mieszkania. Od razu wezwali straż pożarną, straż miejską oraz przedstawicieli schroniska dla zwierząt. Węża nie udało się jednak odłowić, ponieważ ukrył się między rurami. Trzeba było poczekać, aż ponownie wyjdzie.

Właściciel się nie zgłosił

Kiedy pojawił się drugi raz - po północy - dopiero wtedy go schwytano. - Przez dwa tygodnie będzie w kwarantannie - w tym czasie liczmy, że zgłosi się jego właściciel. Jeśli to nie nastąpi, wystawimy zwierzę do adopcji - mówiła Aleksandra Cukier tuż po tym, jak wąż trafił do schroniska.

Niestety osoba, do której należał gad, nie przybyła do placówki. Od teraz do schroniska mogą się zgłaszać osoby, które chętnie przyjmą zwierzę pod swój dach. Nowy opiekun będzie musiał posiadać odpowiednie warunki do hodowli i wiedzę na temat tego, jak postępować ze swoim podopiecznym. Z kandydatami, którzy będą spełniać odpowiednie wymagania, skontaktują się pracownicy placówki.

Osiąga długość 1,8 m

- To nie może być ktoś, kto nie ma doświadczenia i wiedzy... Szukamy osób, które znają specyfikę tego gatunku - podkreśliła rzeczniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w rozmowie z Radiem Wrocław.

W Polsce pyton królewski jest często spotykany w hodowlach terraryjnych. Gad osiąga długość ciała do 180 cm, z kolei jego masa może wynosić ok. 2 kg.

