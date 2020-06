Poranna toaleta z niespodzianką. Ze spłuczki wypełzł pyton

Sześć godzin potrzebowali strażacy, by odłowić pytona królewskiego, którego w środę rano znalazł mężczyzna w łazience mieszkania we wrocławskiej dzielnicy Popowice. Mieszkaniec bloku przy ul. Białowieskiej 36, myjąc się zauważył węża w spłuczce. Zawiadomił straż pożarną, ale wąż uciekł do pionu z rurami.