Kwaśniewski: do noszenia brody zachęcają mnie szczególnie panie

Gdy Aleksander Kwaśniewski tkwił w Szwajcarii, bo z powodu pandemii nie mógł wrócić do Polski, postanowił zapuścić brodę. W programie "Gość Wydarzeń" był pytany, jak czy będzie ją nosił już zawsze. - Tego nie wiem, natomiast mam dużo słów zachęty, szczególnie ze strony pań, więc może to potrwa dłużej.

W marcu, gdy za sprawą epidemii koronawirusa wiele krajów zamknęło granice, a przewoźnicy lotniczy zawiesili połączenia, Kwaśniewski utknął w Szwajcarii. Do tego kraju wybrał się na narty i przez dłuższy czas nie mógł wrócić do Polski.

Prowadzący sprawdził, czy broda jest prawdziwa

W międzyczasie na twarzy byłego prezydenta pojawił się zarost. Było go widać np. w maju, gdy Kwaśniewski również rozmawiał z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń", ale przy pomocy Skype'a. W środę obaj spotkali się już w studiu.

ZOBACZ: Kwaśniewski o pomyśle Gowina: namawiałbym, żeby rozmawiać o wydłużeniu kadencji prezydenta do 7 lat (artykuł z maja)

- Kiedy pan był jeszcze w Szwajcarii i rozmawialiśmy przez Skype'a, powiedziałem sobie, że sprawdzę, czy pańska broda jest prawdziwa. Okazało się, że faktycznie jest. Czy to piętno, które zostanie z panem do końca? - zapytał Rymanowski na początku rozmowy.

Były prezydent odpowiedział, że jeszcze nie wie, na jak długo pozostawi zarost. - To moja osobista "walka" z wirusem - zażartował.

WIDEO: Fragment programu "Gość Wydarzeń" z Aleksandrem Kwaśniewskim

Czy Kwaśniewski "pożyje oszczędniej"?

Kwaśniewski dodał, że do noszenia brody zachęcają go szczególnie panie. - Żona jest bardzo "za" zarostem; rozumiem, że potrzebowała zmiany. Cieszę się, że tylko na brodzie się skończyło - mówił.

ZOBACZ: Jak samemu obciąć włosy? Ostrzygliśmy się pod okiem specjalistki

Rymanowski zauważył, że dzięki temu, jego gość może "pożyć oszczędniej" i zaoszczędzić na maszynkach do golenia. - To chyba nie jest tak, bo usłyszałem, że usługi barberskie to dość droga sprawa - podsumował Kwaśniewski.

O całej rozmowie z Aleksandrem Kwaśniewskim w programie "Gość Wydarzeń" piszemy tutaj.

WIDEO - Żalek: nie wiem, za które słowa miałbym przepraszać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ml/ polsatnews.pl, Polsat News