Jak samemu obciąć włosy? Zrobił to dziennikarz polsatnews.pl

Salony fryzjerskie nadal zamknięte, a włosy nie przestają rosnąć. Jak rozwiązać ten problem? Wystarczy najprostsza maszynka, kilka końcówek, grzebień oraz instruktaż zawodowej fryzjerki Marzeny Roguskiej, którą dziennikarz polsatnews.pl Wiktor Kazanecki wirtualnie "gościł" w swoim mieszkaniu. Na jego przykładzie dowiecie się, jak samodzielnie doprowadzić swoją fryzurę do porządku.

To był podwójny debiut. Nigdy samemu nie obcinałem sobie włosów, a fryzjerka Marzena Roguska z salonu Pt. Włosy nie "ostrzygła" kogoś na odległość.

Czasy nietypowe to i warunki wirtualnej wizyty specjalistki od uczesania były niemal spartańskie. Salonem fryzjerskim stał się... salon mojego mieszkania. Zamiast lustra, musiał wystarczyć widok na samego siebie na ekranie komputera, którym nagrywałem swoje strzyżenie.

Co przygotować, zanim zaczniemy strzyc włosy?

Przedpokój nie był jednak poczekalnią, dlatego razem z Marzeną Roguską mogliśmy zadbać, by cała "operacja" przebiegła sprawnie, ale z zachowaniem dokładności. W pośpiechu można zrobić krzywdę nie tylko swojej fryzurze, ale - co gorsza - skórze głowy.

Przygotowałem maszynkę wraz z kilkoma wymiennymi końcówkami, które ścinają włosy do określonej długości (od jednego do szesnastu milimetrów) oraz grzebień.

Przydaje się również podłożony pod krzesłem materiał, na który spadną ścinane włosy. Dzięki niemu skróci się czas poświęcony na sprzątanie po strzyżeniu.

Najważniejsze pierwsze cięcie

Gdy wszystko było już gotowe, musiałem rozczesać włosy, aby maszynka nie napotkała przeszkód. Zaraz potem zrobiłem pierwsze cięcie. Najważniejsze, by w tym momencie się nie zawahać. Potem wszystko idzie z górki, nie licząc problemów z komputerem. Podczas rozmowy z Marzeną Roguską, nagle na ekranie pojawił mi się blue screen. Na szczęście nagranie udało się odzyskać.

Co robić dalej? Zobaczcie instruktażowe [WIDEO] z mojego "strzyżenia przez internet".

"Nasza branża jest zamknięta od chwili, gdy dzieci przestały chodzić do szkoły"

Gdy traciłem kolejne długości włosów, Marzena Roguska zdradziła, że zakład fryzjerski, w którym pracuje, zamknięty jest od połowy marca. Dopiero pół miesiąca później rząd w swoim rozporządzeniu tymczasowo zakazał działalności takich lokali i tego szlabanu nie zniósł do tej pory.

- Mało fryzjerów uważa, że pozwolą nam wrócić do pracy wcześniej niż w połowie maja. Nasza branża jest zamknięta właściwie od chwili, gdy dzieci przestały chodzić do szkoły - mówiła.

Wyjaśniła, że jej salon zamknięto z przyczyn bezpieczeństwa i obawy o zdrowie personelu oraz klientów. - Chcieliśmy zachować zasady dystansu społecznego, a w naszej pracy nie jesteśmy w stanie ich dotrzymać. Nie da się strzyc klienta, stojąc dwa metry od niego - stwierdziła Marzena Roguska.

Jej zdaniem, jeszcze przed epidemią większość fryzjerów regularnie sterylizowała narzędzia pracy i używała rękawiczek. To ma sprawić, że po ponownym uruchomieniu ich zakładów, szybko dostosują się do nowej zawodowej rzeczywistości.

Klienci dzwonią z życzeniami

- Większość z nas zrobiłaby wszystko, by wrócić do pracy. Brakuje nam ludzi, dzięki wam żyjemy i mamy energię do życia. Zamknięcie nas w domach jest bardzo trudne - mówiła Marzena Roguska.

Dodała, że niektórzy klienci z niecierpliwością czekają, aż znów skorzystają z jej usług. Spodziewa się jednak, że przez pewien czas fryzjerom i gościom ich salonów będzie towarzyszył pewien dyskomfort.

Zaraz jednak przypomniała o stałych klientach, którzy ciągle przepisują się na późniejsze terminy, by móc pójść do fryzjera zaraz po kolejnym złagodzeniu obostrzeń.

- Dzwonią do nas tak po prostu, mówią, że trzymają kciuki, życzą powodzenia w tym trudnym czasie. To bardzo miłe - mówiła Marzena Roguska podczas krótkiej przerwy w moim strzyżeniu.

Wiktor Kazanecki/ polsatnews.pl