Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała we wtorek za „naukowy przełom” informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów znacznie zmniejsza śmiertelność wśród osób najciężej chorych na Covid-19 i ogłosili go pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw tej chorobie została potwierdzona klinicznie.

fot. piqsels