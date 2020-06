Szkło w piwie. Produkt wycofany ze sprzedaży

Chodzi o partię piwa oznakowaną terminem przydatności do 28 listopada 2020 r. Po tym jak szkło zostało znalezione w jednej z butelek, firma zdecydowała się na wycofanie całej partii towaru.

"Informujemy także, że stwierdzenie ciała obcego w butelce nie jest powiązane ze szkodą wywołaną na żadnym z naszych Konsumentów" - przekazał w komunikacie Krzysztof Panek, prezes zarządu Browaru Fortuna.

Browar przeprasza

Przedstawiciele browaru apelują, by wszyscy klienci, którzy zakupili piwo nie spożywali go, lecz zwrócili do sklepu, w którym zostało zakupione.

Firma przeprasza za zaistniałą sytuację, zapewnia też, że wyjaśnia przyczynę zdarzenia. "Działanie Browaru Fortuna podyktowane jest troską o bezpieczeństwo Konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów" - dodał Panek.

GIS w wydanym ostrzeżeniu zapewnił, że Państwowa Inspekcja Sanitarna "współpracuje z producentem w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia" oraz "monitoruje proces wycofywania".

