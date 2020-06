Młodzieżówka Kukiz'15 za związkami partnerskimi. "Równość wobec prawa"

We wpisie zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych działacze młodzieżówki Kukiz'15 wskazali, że LGBT to "skrót dla osób z odmiennymi orientacjami aniżeli heteronormatywna, a także dla osób o odmiennej tożsamości płciowej aniżeli ta, do której zostały przypisane w momencie urodzenia". "Walczą oni o swoje prawa. Walczą o zmiany, które postulują" - dodano.

Nie można demonizować i uwłaczać

Według działaczy nazywanie przez polityków PiS LGBT ideologią to "błąd logiczny". Jak stwierdzili, w opinii publicznej lepiej brzmi, gdy mówi się "walczymy ze złą ideologią", aniżeli "walczymy ze złymi ludźmi".

"Wszakże człowiek ze swej natury zły nie jest - głosi tak chociażby Kościół Katolicki, na którego wartości powołują się właśnie te środowiska. Uważają ich za »zło«, ponieważ następuje konflikt wartości między tymi środowiskami. Osoby te bardzo często nie wiedzą też, że również wśród nich żyją osoby, które nie są heteronormatywne. Boją się zatem nieznanego, które demonizowane jest w ich oczach poprzez pokazywanie ekstremów, które bezpośrednio godzą w ich wartości lub pokazują »inność«, której te osoby nie są w stanie zaakceptować" - podkreślono.

Zdaniem Klubu Młodych Kukiz'15 "możemy się z kimś nie zgadzać, nie możemy jednak demonizować go i uwłaczać jego godności". "Warto być przyzwoitym, pamiętajmy o tym" - napisali działacze.

Wspólny kredyt, prawo spadkowe i informacje

"Jako Kluby Młodych Kukiz'15 uważamy, że osoby LGBT powinny być równe wobec prawa względem reszty obywateli. Co to oznacza? Przede wszystkim: możliwość współdzielenia kredytu, prawo spadkowe oraz dostęp do informacji medycznej partnera. To podstawowe prawa człowieka, które gwarantują związki partnerskie" - przekazali.

Podkreślili przy tym, że są za 'pełną demokratyzacją państwa wraz z włączeniem do jego funkcjonowania narzędzi demokracji bezpośredniej". Dlatego też postulują o to, aby w sprawie związków partnerskich rozpisać referendum.

