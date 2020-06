"Wstydzę się za Czarnka". Działacz Lewicy kontra sympatycy prezydenta

Na wiecu prezydenta Andrzeja Dudy w Lublinie pojawiła się grupa jego przeciwników. Trzymali tęczowe flagi i transparenty nawiązujące do słów posła PiS Przemysława Czarnka na temat LGBT. Jeden z nich brzmiał: "Wstydzę się za Czarnka". - Będę cię pamiętał. Ja to jak myśliwy, chodzę za zwierzyną - usłyszał od jednego z mężczyzn aktywista trzymający ten transparent.

Grupa przeciwników prezydenta Dudy pojawiła się na jego spotkaniu wyborczym na Placu Litewskim z tablicami z napisem "Jesteśmy ludźmi, nie ideologią" wypisanymi na tęczowym tle. Trzymali też tęczowe flagi i mieli liczne transparenty m.in. z napisami "Homofobia zabija", "Jezus kazał kochać", "Duda przeproś za Czarnka", "Andrzeju opowiadasz kocopoły, odsuń się w cień mgły".

Wśród nich byli m.in. działacze Lewicy i organizacji młodzieżowych. - Było z nami wielu ludzi, którzy po prostu sprzeciwiają się arogancji i nienawiści do drugiego człowieka. I to z ust prezydenta i posła partii rządzącej. Myślę, że można nas nazwać społeczeństwem, które ma po prostu dość. Dość czucia się we własnym kraju jak ktoś, kto nie jest mile widziany przez swoich rodaków - powiedział polsatnews.pl Jasiek Suski z Federacji Młodych Socjaldemokratów, młodzieżówki SLD.

W trakcie przemówienia prezydenta jego zwolennicy i przeciwnicy przekrzykiwali się nawzajem. Ci pierwsi skandowali: "Andrzej Duda!", "Zwyciężymy!", a ci drudzy – "Marionetka!", "Kłamca!", "Mamy dość!". Kiedy pierwsi klaskali, drudzy - buczeli.

"Szkoda kulki"

Dochodziło do utarczek słownych między sympatykami prezydenta a grupą jego przeciwników. Suski trzymał transparent z hasłem "Wstydzę się za Czarnka". - Puknij ty się w łeb - powiedział do niego jeden ze zgromadzonych na wiecu prezydenta. - Nie wiesz kto to jest. On jest profesorem, a tym kim jesteś? - pytał inny.

Kolejny ze zgromadzonych powiedział Suskiemu, że będzie go pamiętał. - Ja to jak myśliwy, chodzę za zwierzyną - dodał.

- Będzie pan chciał mnie zabić jak zwierzynę? (...) Będzie pan do mnie strzelał? - zapytał działacz FMS. Mężczyzna zaprzeczył. - Odpowiedział, że szkoda na mnie kulki - powiedział Suski polsatnews.pl.

"To po prostu ideologia"

W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent Andrzej Duda powiedział m.in., że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał też, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. - To jest taki neobolszewizm - stwierdził wówczas Duda. Słowa prezydenta były cytowane w zagranicznych mediach.

Także w sobotę poseł PiS Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info: "Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją".

zdr/luq/ polsatnews.pl