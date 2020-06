18-latek specjalnie zajechał drogę ratownikom TOPR. Ścigał się z innym autem [WIDEO]

Na nagraniu, które Ewelina i Grzegorz Wiercioch opublikowali "ku przestrodze" widać jak dwa samochody osobowe ścigają się na wąskiej drodze. W pewnym momencie kierowcy są zmuszeni zwolnić, bo skrajem drogi jadą rowerzyści. Pierwszy samochód wyprzedza parę, z kolei kierowca jadącego za nim renault zrównuje się z rowerzystami. Po chwili również ich wyprzedza, a następnie gwałtownie zajeżdża drogę.

"Postanowił pokazać kto tu rządzi"

- Młody kierowca trąbił na nas z daleka, bo ścigał się z innym samochodem. Zestresował nas bardzo, bo był agresywny. Grześ krzyknął na niego: "co robi" i zaczęło się. Kierowca postanowił pokazać nam, kto rządzi na drodze. Specjalnie zepchnął Grzesia z drogi i nagle zahamował pod moimi kołami. Zdążyłam tylko odbić, bo uznałam, że mam z nim szanse tylko jak go wezmę bokiem. Uderzenie było tak mocne, że wgniotłam mu tył samochodu - przekazała na Facebooku Ewelina Wiercioch.

Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamerę pokładową samochodu, jadącego tuż za poszkodowanymi. Pani Ewelina przekazała, że to właśnie podróżujący tym autem rzucili im się na ratunek. Na miejsce wezwano pogotowie, które przewiozło poszkodowaną do szpitala.

- Mam zwichnięty bark. Grześ jest poobijany, pękł mu kask. Psycha gorzej. Jeszcze nie mamy głowy do przemyśleń, cieszymy się, że żyjemy - dodała poszkodowana.

"Prawo jazdy od 3 miesięcy"

- Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 12. Jak wstępnie ustalono kierujący renault jadący od miejscowości Frydman podczas manewru wyprzedzania doprowadził do zderzenia z dwojgiem rowerzystów. Kobieta z urazem barku została przewieziona do szpitala. Obecnie prowadzimy postępowanie pod kątem wypadku drogowego, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 - przekazała w rozmowie z Polsat News asp. Dorota Garłacz KPP rzecznik prasowa w Nowym Targu.

Renault kierował 18-latek z powiatu nowotarskiego. Prawo jazdy posiadał od 3 miesięcy.

Garłacz zapewniła, że udostępnione w internecie nagranie zostanie dokładnie przeanalizowane przez funkcjonariuszy. - Kluczowe będą tutaj przesłuchania zarówno uczestników kierujących rowerami, ale także kierującego samochodem, ale też świadka zdarzenia - dodała policjantka.

Wypadki z udziałem rowerzystów

To kolejny w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem rowerzysty. Na początku czerwca kierująca oplem potrąciła dwie rowerzystki na drodze w Wilkowicach koło Bielska-Białej. Po wypadku okazało się, że jedną z poszkodowanych jest mistrzyni Polski w kolarstwie Rita Malinkiewicz. Z nieoficjalnych informacji lokalnych mediów wiadomo, że obie kobiety przeszły operacje. Wciąż są w ciężkim stanie.

Z kolei w piątek 5 czerwca, 14-letnią rowerzystkę w Warszawie potrąciła karetka pogotowia jadąca na sygnale. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Z kolei w Sosnowcu, 11 czerwca, 5-letni chłopiec wykonał na rowerze gwałtowny manewr i wpadł pod jadący drogą samochód dostawczy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR.

