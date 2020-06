Polacy wracają z długiego weekendu. Na drogach kilometrowe korki

Czas oczekiwania przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi k. Torunia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi wzrósł do ponad pół godziny - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Karol Kończal.

Korki na A1

Kolejki samochodów w Nowej Wsi są skutkiem dużego ruchu na A1. Powstają zwykle najpierw przy bramkach wjazdowych przed długimi weekendami lub wakacjami, a później, gdy podróżni wracają - przed bramkami wyjazdowymi.

ZOBACZ: Tłumy na plażach i w górach. Polacy zapomnieli o społecznym dystansie

- Przy PPO w Nowej Wsi tworzą się od ok. 12.00 korki w kierunku Łodzi. Ok. godziny 14.00 czas oczekiwania wzrósł do ponad pół godziny - poinformował Kończal.

Korek ma obecnie wiele kilometrów i sięga węzła autostradowego w Turznie. Ma to związek z powrotami turystów z długiego weekendu spędzanego nad morzem.

Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny, przejazd dalszą częścią trasy kierunku Łodzi jest darmowy.

Korki tworzą się też na trasie S7 w kierunku Warszawy przed zjazdem na Napierki.

WIDEO: Tłumy na plażach i w górach. Polacy zapomnieli o społecznym dystansie

pgo/ PAP, polsatnews.pl