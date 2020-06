Premier: bez zwycięstwa Dudy grozi nam immobilizm, chaos i klincz

- Bez zwycięstwa pana prezydenta ja nie wyobrażam sobie możliwości dalszego reformowania naszego kraju - stwierdził Morawiecki, który wziął udział w zjeździe klubów "Gazety Polskiej". - Byłoby to coś w rodzaju paraliżu, byłby to swego rodzaju chaos i klincz - dodał.

Podkreślał znaczenie prezydentury Dudy dla zmian przeprowadzanych przez rząd PiS. - Możemy reformować kraj dlatego, że Andrzej Duda zwyciężył pięć lat temu. To jego zwycięstwo otworzyło drogę do realizacji bardzo wielu naszych postulatów, planów - przekonywał Morawiecki. Według niego "reformy społeczne i gospodarcze doszły do skutku tylko dlatego, że prezydent zrobił ten pierwszy, kluczowy krok".

- Jak by to było, gdyby prezydent Andrzej Duda nie wygrał? Bylibyśmy w swego rodzaju "immobilizmie". Wcześniej posługiwaliśmy się takim pojęciem "imposybilizm", czyli niemożność realizacji właściwie żadnych większych, średnich, jakościowych projektów w czasach III Rzeczypospolitej. I my ten imposybilizm w dużym stopniu przełamaliśmy - dowodził.

Zaznaczył, że "dzisiaj, gdyby stało się to nieszczęście i gdyby pan prezydent nie mógł kontynuować swojej misji, to grozi nam immobilizm". - Immobilizm to jest paraliż władz, które ze sobą nie potrafią rozmawiać. Bo jestem przekonany, że konkurencja, zwłaszcza jeden konkurent, (…) na pewno by chciał odwrócić nasze reformy - zwiastował premier.

bia/ PAP