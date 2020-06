Kosiniak-Kamysz: startuję, bo większość kandydatów nie mówi o wsi

Startuję w wyborach prezydenckich, bo wiem, że większość kandydatów nie wypowiada się na temat wsi i rolnictwa, a ci, którzy się wypowiadają - jak prezydent Andrzej Duda - nie spełnili swoich obietnic - powiedział w niedzielę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty rolniczej we wsi Chrząszczewek (woj. łódzkie).

Lider PSL podkreślał, że przyszłość polskiej wsi i rolnictwa powinna interesować wszystkich Polaków, bo - jak mówił - to jest gwarancja rozwoju Polski.

- Nie będzie dobrego rozwoju Polski bez gospodarnej, zasobnej, rolniczej, ekonomicznie wystarczalnej, bogatej w mieszkańców polskiej wsi, polskich obszarów wiejskich, polskiego rolnictwa - dowodził Kosiniak-Kamysz.

"Gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju kraju"

Według niego jest to gwarancja nie tylko żywnościowego bezpieczeństwa Polski, ale także rozwoju, na którym powinno nam zależeć. - Dlatego startuję w tych wyborach, bo wiem, że spośród tych wszystkich kandydatów większość w ogóle nie wypowiada się na temat wsi i rolnictwa, zapomina nawet wymówić te słowa - oświadczył lider PSL.

- A ci, którzy się wypowiadają, tak jak pan prezydent Andrzej Duda, nie spełnili wielu obietnic, szczególnie w zakresie gospodarności polskiej wsi - podkreślił kandydat na prezydenta.

W jego ocenie polska wieć ma dziś ogromną liczbę problemów. Szef ludowców wskazywał tu m.in. wyjazd młodych ludzi ze wsi. - Nie ma bardziej rozpaczliwego obrazu opustoszałych czasem stołów z powodu osób, które wyjechały za granicę. To wielka tragedia, gdy nie ma komu przekazać gospodarstwa. To jest wielka tragedia i na wsi i w rodzinie - i musimy sobie z tą tragedią poradzić - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zwracał też uwagę na rozlewający się po Polsce ASF (afrykański pomór świń). - ASF jest już prawie we wszystkich województwach. Przez ostatnie lata przez złe działanie jednego i drugiego ministra rolnictwa ASF rozlał się na całą Polskę - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

"Koniec z embargiem na Polskę"

Poruszył też kwestię handlu. - Jestem zwolennikiem zniesienia embarga na polskie produkty na Wschód - zadeklarował szef ludowców.

Według niego embargo miało być nałożone na Rosję. - Ale co się okazało, że 20 mln ton ruskiego węgla w dwa lata wjechało do Polski. Płynie ciągle rosyjski gaz do Polski, a polskie jabłka, polskie owoce, polskie warzywa, produkty mleczne nie mogą jechać na Wschód. Koniec z embargiem na Polskę - mówił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zwracał też uwagę na niespełnione obietnice prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące rolnictwa. - Karty na stół, panie prezydencie. Proszę pokazać, gdzie są podwojone dopłaty? Gdzie jest holding spożywczy? Gdzie są ceny minimalne gwarantowane? Gdzie jest wyeliminowanie nieuczciwych pośredników? Opodatkowanie wielkich sieci handlowych? - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

