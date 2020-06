Czarnek: "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym". Mamy komentarz rzecznika rządu

- Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - powiedział w sobotę na antenie TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek.

ZOBACZ: "Nie życzę sobie w szkole żadnej indoktrynacji wobec dzieci"

- Ja takich słów bym nie użył. Uważam, że osoby, które mają inną orientację seksualną mają prawo o niej mówić, ale uważam, że nie powinni ideologizować tego obszaru, uważam, że można wiele rzeczy uregulować w normalny sposó - mówił w niedzielę w Polsat News rzecznik rządu.

"Nie znam całego kontekstu wypowiedzi"

- Każdy obywatel w Polsce jest równy, bez względu na kolor skóry, orientację seksualną, bez względu na to, czy jest osobą wierzącą czy niewierzącą. Tego zawsze będziemy bronić, bo uważamy, że jest to obszar wolności regulowany w konstytucji. Czym innym jest kwestia tego, że część społeczności domaga się przywilejów, które nie wynikają z tych praw - dodał Müller.

ZOBACZ: Podpisanie "Karty rodziny". Bosak twierdzi, że to postulaty Konfederacji

Dopytywany o to, czy rząd odcina się od sów Czarnka, rzecznik rządu powiedział, że "z tymi słowami po prostu się nie zgadza". - Nie znam całego kontekstu wypowiedzi, bo widziałem już wypowiedź, która była cytowana u posła Żalka i okazało się, że ona była wycięta z kontekstu, więc jeżeli jest ona fragmentarycznie teraz wycięta, to z tym fragmentem należy odnieść się do konsytuacji, a tam wyraźnie mówimy, że wszystkie osoby są równe, bez względu na różnice, które między nami panują - mówił.

WIDEO: fragment programu "Śniadanie w Polsat News"

- To jest szczucie, to jest narracja pasująca bardziej do III Rzeszy niż do XXI wieku i Polski w centrum Europy - mówiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), komentując ostatnie wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy.

ZOBACZ: Posłanka Lewicy zbulwersowana słowami Czarnka nt. LGBT. "Narracja pasująca do III Rzeszy"

- W ostatnich dniach na antenach różnych telewizji, podczas wieców wyborczych, z ust ważnych polityków PiS, wczoraj z ust prezydenta Andrzeja Dudy, padły haniebne słowa pod adresem setek tysięcy Polek i Polaków. Chciałabym się do tego odnieść i zwrócić się do osób LGBT, że są w pełni normalni. Solidaryzuję się z nimi tak jak cała Lewica - dodała.

"Skupiam się na wypowiedziach prezydenta Dudy"

Z kolei Paweł Mucha (Kancelaria Prezydenta) przyznał, że "nie śledzi każdej wypowiedzi posła Czarnka". - Proszę wybaczyć. Skupiam się na wypowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy i w tych wypowiedziach w żadnym miejscu nie było mowy o takich sprawach, o których mówiła pani poseł Dziemianowicz-Bąk - powiedział.

- Nie śledziłem, nie znam jego wypowiedzi. Trudno mi się odnosić do jakiegoś cytatu z programu publicystycznego - dodał, dopytywany o wypowiedź Czarnka.

