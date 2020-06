Brudziński: niektórym moim kolegom emocje odbierają zdrowy rozsądek

- Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - powiedział w sobotę na antenie TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek.

Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał w Polsat News, że "sam nie użyłby takich słów".

"Nie znam całego kontekstu wypowiedzi"

Dopytywany o to, czy rząd odcina się od słów Czarnka, powiedział, że "z tymi słowami po prostu się nie zgadza". - Nie znam całego kontekstu wypowiedzi, bo widziałem już wypowiedź, która była cytowana u posła Żalka i okazało się, że ona była wycięta z kontekstu, więc jeżeli jest ona fragmentarycznie teraz wycięta, to z tym fragmentem należy odnieść się do konstytucji, a tam wyraźnie mówimy, że wszystkie osoby są równe, bez względu na różnice, które między nami panują - mówił.

Z kolei posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że "w ostatnich dniach na antenach różnych telewizji, podczas wieców wyborczych, z ust ważnych polityków PiS, wczoraj z ust prezydenta Andrzeja Dudy, padły haniebne słowa pod adresem setek tysięcy Polek i Polaków" – mówiła.

- To jest szczucie, to jest narracja pasująca bardziej do III Rzeszy niż do XXI wieku i Polski w centrum Europy - mówiła w "Śniadaniu w Polsat News".

Do ostatnich wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy odniósł się również Brudziński.

Niektórym moim kolegom w ferworze ideologicznych sporów emocje odbierają zdrowy rozsądek i padają słowa które nigdy nie powinny paść. Sam też nie jestem bez winy ale zawsze kiedy zdarzy mi się przekroczyć pewne granice staram się przeprosić. Żaden ideologiczny spór, 1) — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 14, 2020

2) żadne nawet szczere oburzenie nie usprawiedliwia naruszania godności i podważania prawa do szacunku innego czlowiek. To,że nie zgadzamy się z z taką czy inna ideologią czy afirmacją wyuzdanych postaw, nie daje nam prawa do wykluczania kogokolwiek z naszej wspólnoty narodowej. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 14, 2020

"Żaden ideologiczny spór, żadne nawet szczere oburzenie nie usprawiedliwia naruszania godności i podważania prawa do szacunku innego człowieka. To, że nie zgadzamy się z taką czy inna ideologią czy afirmacją wyuzdanych postaw, nie daje nam prawa do wykluczania kogokolwiek z naszej wspólnoty narodowej" – napisał europoseł.

