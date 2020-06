10 lat więzienia za niszczenie pomników wojennych? Brytyjski rząd chce zaostrzenia kar

Brytyjski rząd zamierza zaostrzyć kary za bezczeszczenie pomników wojennych tak, aby takie czyny były zagrożone karą więzienia do 10 lat - podał w niedzielę "Sunday Telegraph". To reakcja na wydarzenia z mijającego oraz poprzedniego weekendu, gdy podczas antyrasistowskich protestów oraz kontrdemonstracji doszło do zbezczeszczenia kilku pomników.