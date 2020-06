Burmistrz chce odwołać dyrektorkę szkoły. Za obraźliwe wpisy pod adresem polityków

Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie Justyna Krawczyńska za pośrednictwem mediów społecznościowych miała umieszczać obraźliwe wpisy pod adresem niektórych kandydatów na prezydenta i polityków.

Na profilu dyrektorki pojawiły się m. in. takie wpisy: "Słyszałam kiedyś takie określenie jednej z figur w kartach +dupek+ i to właśnie @szymon_holownia"; "Zamknij tego fałszywego i rudego ryja, bo już ani słuchać, ani czytać nie można"; "I ta mina przygłupa. No nie, teraz to już pan przesadziłeś, panie Kamyszu. Poszukaj pan lepiej Internetu dla bezdomnych".

"Ktoś zhakhował konto"

Dyrektorka szkoły w Rojowie w rozmowie z pracodawcą na ten temat nie przyznała się do winy. Stwierdziła, że jej konto zostało zhakowane w momencie, kiedy zamieściła zdjęcie kandydata na prezydenta, którego popiera.

Na swoim profilu społecznościowym zamieściła oświadczenie, zapewniając, że do publikacji niestosownych treści doszło bez jej wiedzy i zgody.

"Styl, w jakim napisano komentarze z wykorzystaniem mojego profilu, nie jest przeze mnie akceptowany. Publikacje te wraz z kontem Twitter zostały przeze mnie usunięte, a mój telefon zabezpieczony skutecznie przed dostępem osób niepowołanych. (…) Przepraszam wszystkich, których działanie osoby nieuprawnionej z wykorzystaniem mojego konta mogło oburzyć, dotknąć lub obrazić" – poinformowała Justyna Krawczyńska. Konto zostało już usunięte.

Oczekiwanie na opinię kuratora

- Nie zgadzam się z takim tłumaczeniem, bo obraźliwe komentarze dyrektorka zamieszczała co najmniej od roku – powiedział burmistrz Patryk Jędrowiak. Podkreślił, że Justyna Krawczyńska o kradzieży konta nie zawiadomiła też policji.

Burmistrz Ostrzeszowa podjął czynności w sprawie odwołania dyrektorki ze stanowiska.

- Poinformowałem rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie wielkopolskim o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego godność nauczyciela. Natomiast do wielkopolskiego kuratora oświaty zwróciłem się z prośbą o opinię na temat zwolnienia Justyny Krawczyńskiej ze stanowiska – wyjaśnił.

Burmistrz poinformował, że opinia kuratora nie jest zobowiązująca do podjęcia decyzji, ale niezbędna przy zachowaniu wymaganych procedur.

