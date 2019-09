Poseł obraźliwie mówił o Romach. Stracił mandat

Słowacki Sąd Najwyższy potwierdził we wtorek wyrok pierwszej instancji skazujący parlamentarzystę skrajnie prawicowego ugrupowania Kotleba - Partia Ludowa Nasza Słowacja (LSNS) Milana Mazurka na grzywnę za obraźliwe wypowiedzi o Romach.

25-letni Mazurek, do tej pory jeden z 13 reprezentantów LSNS w 150-osobowej Radzie Narodowej Republiki Słowackiej (jednoizbowym parlamencie), stracił także swój mandat poselski, gdyż zgodnie ze słowacką konstytucją nie może go piastować osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo. Jest to pierwszy taki przypadek na Słowacji od czasu jej usamodzielnienia się w 1993 roku.

Sąd karny w Bańskiej Bystrzycy uznał w kwietniu 2018 roku Mazurka za winnego podżegania do nienawiści wobec innych osób z powodu ich przynależności do określonej rasy, narodu, narodowości lub grupy etnicznej i ukarał go grzywną w wysokości 5 tys. euro. Sąd Najwyższy kwotę tę podwoił, w razie jej nieuiszczenia zostanie zamieniona na sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Zarzucił Romom "nieprzystosowanie społeczne"

Od werdyktu SN Mazurkowi przysługuje odwołanie, ale nie ma ono wpływu na prawomocność wyroku i nie wstrzymuje jego wykonania, podobnie jak ewentualne odwołanie do wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zarzucanego mu czynu Mazurek dopuścił się 2016 roku, gdy w programie lokalnego prywatnego radia Frontinus z Żyliny zarzucił Romom nieprzystosowanie społeczne i używał wobec nich obelżywych określeń.

- Nie mam czego żałować, powiedziałem tylko prawdę – powiedział dziennikarzom Mazurek po ogłoszeniu wyroku SN. Orzeczenie skrytykował założyciel i przewodniczący LSNS Marian Kotleba.

- Rzeczywistą karą jest pozbawienie posła Mazurka mandatu. Nie można tego rozumieć inaczej niż jako próbę uciszenia jednego z najbardziej aktywnych posłów Rady Narodowej – ocenił.

LSNS trzecie co do popularności na Słowacji

W 2017 roku prokurator generalny wszczął postępowanie zmierzające do delegalizacji LSNS, którą uznał za ekstremistyczną.

W kwietniu br. Sąd Najwyższy odrzucił jego wniosek w tej sprawie. W przeprowadzonym na początku sierpnia sondażu popularności partii politycznych LSNS zajął trzecie miejsce.

wka/ PAP