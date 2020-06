Kocha go publiczność i krytycy. Tenor Piotr Beczała w reportażu Polsat News

Są tacy, którzy mówią, że jest lepszy od samego Pavarottiego. Kocha go nie tylko publiczność, ale i krytycy. Piotr Beczała - bo o nim mowa - to prawdziwa gwiazda, śpiewająca na największych operowych scenach świata. W czasach pandemii zaśpiewał specjalnie dla państwa. Reportaż Małgorzaty Ziętkiewicz w sobotę o godz. 17:30 w Polsat News

Dla tego głosu publiczności w Europie jest w stanie pokonać Atlantyk, by usłyszeć go w nowojorskiej metropolitan - najlepszej scenie operowej świata. Jego fani płacą nawet 4 tys. zł za koncert w mediolańskiej La Scali.

Wyjątkowe zaproszenie

Czas pandemii zamknął drzwi do opery - wszystkim - artystom i publiczności. Za to otworzył inne drzwi - operowe gwiazdy są teraz w domu, a my skorzystaliśmy z zaproszenia, o którym w normalnych czasach mogliśmy tylko marzyć. W sobotę o 17:30 będzie można obejrzeć reportaż Małgorzaty Ziętkiewicz o Piotrze Beczale na antenie Polsat News.

Artystyczny hit epoki koronawirusa

Opery zabiegają o ten głos, dlatego nikt nie był zdziwiony, kiedy operze - wśród najlepszych śpiewaków świata był Beczała. Genialny pomysł Petera Gelba - szefa nowojorskiej opery - by gwiazdy Met zaśpiewały z domów dla publiczności na całym świecie - stał się artystycznym hitem epoki koronawirusa.

Śpiewacy byli w domach sami, bez sceny, chóru, dyrygenta, orkiestry - mieli tylko telefony i... kilkadziesiąt milionów publiczności.

Pandemia zamknęła operę, ale nie studia nagrań. Powrotem do normalności jest płyta "Vincero" (wł. zwyciężę) To hołd dla wołskiej Lombardii.

