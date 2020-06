Aparat mógł wrosnąć jej w głowę. Maja przeszła drugą operację

Rokowania były dramatyczne. Po urodzeniu lekarze dawali Mai zaledwie kilka miesięcy życia, ale jej rodzice nie poddali się. Podjęli walkę o zdrowie córki, którą toczą do dziś.

Jak opowiadali Polsat News, najważniejsza była pierwsza operacja, gdy Maja miała 6 miesięcy. Później były kolejne, w sumie aż kilkanaście. Każdy zabieg ratował życie dziecka.

- Specyfika zespołu Aperta jest taka, że kości czaszki nie rosną, rosną natomiast inne organy, przede wszystkim mózg - mówił tata Mai.

Gdyby nie operacje, dzięki którym mózg ma więcej miejsca, mogłoby dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a w konsekwencji do wylewów i śmierci.

19 marca w klinice w Filadelfii dziewczynka przeszła kolejną już kluczową operację w swoim życiu.

- To był jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów, jaki wykonuje się u pacjentów dotkniętych zespołem Aperta. Fachowo nazywa się to monoblok. Nacięto kości głowy dziewczynki i zainstalowano do nich specjalny aparat (dystraktor - red.), dzięki któremu dokonuje się wyciągnięcia kości czaszki - opisywał tata Mai.

Zbiórka w kilka godzin

Konieczna była druga operacja - usunięcia dystraktora. Rodzice Mai musieli wpłacić 368 tys. dol. na konto szpitala. W wyniku poważnych komplikacji jakie wystąpiły podczas pierwszego zabiegu, potrzebne były kolejne usługi. Z ich powodu kwota terapii wzrosła.

Rodzice musieli uzbierać około 90 tys. dolarów (ok. 380 tys. zł - red.), aby lekarze wykonali drugą operację i usunęli aparat z głowy Mai.

- Zostawienie tego aparatu spowoduje, że późniejsza operacja ściągnięcia aparatu będzie się wiązała z zagrożeniem życia. Aparat, wrośnie w głowę Mai - mówił tata dziewczynki.

Wymaganą kwotę udało się zebrać w kilka godzin. Łącznie wpłacono ponad 500 tys. złotych. W dużej mierze dzięki widzom Polsat News i użytkownikom polsatnews.pl.

To nie koniec zabiegów

Dziewczynka przeszła drugą operację. Wszystko odbyło się tak, jak było zaplanowane. Lekarze zdjęli z głowy Mai specjalny aparat.

- Musimy odpocząć. Jesteśmy dosłownie parę godzin po operacji, wiec dopiero zaczynamy to przeżywać - powiedział tata dziewczynki w rozmowie z amerykańską korespondentką Polsat News Magdą Sakowską. Jak dodał, przed rodziną jest konsultacja pooperacyjna, którą zaplanowano na wtorek. Później będą mogli wrócić do Polski.

Rodzice Mai przyznali, że najtrudniejszy był stres wynikający z nieprzewidzianych przez nich okoliczności - komplikacje po operacji, brak pieniędzy, pandemia koronawirusa czy zamieszki w USA.

Magda Sakowska zapytała rodziców Mai o kolejne planowane zabiegi. - Te operacje, które planowane są w obrębie twarzoczaszki, planujemy wykonać w Polsce, natomiast rekonstrukcja stóp najprawdopodobniej odbędzie się w którymś ze szpitali w Ameryce - odpowiedziała mama dziewczynki.

