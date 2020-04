Bez operacji aparat wrośnie w głowę Mai. Zabrakło pieniędzy na jego usunięcie

Rokowania były dramatyczne. Po urodzeniu lekarze dawali Mai zaledwie kilka miesięcy życia, ale jej rodzice nie poddali się. Podjęli walkę o zdrowie córki, którą toczą do dziś.

Jak opowiadają, najważniejsza była pierwsza operacja, gdy Maja miała 6 miesięcy. Później były kolejne, w sumie aż kilkanaście. Każdy zabieg ratował życie dziecka.

- Specyfika zespołu Aperta jest taka, że kości czaszki nie rosną, rosną natomiast inne organy, przede wszystkim mózg - opowiada tata Mai.

Gdyby nie operacje, dzięki którym mózg ma więcej miejsca, mogłoby dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a w konsekwencji do wylewów i śmierci dziecka.

"Ona się nie skarży"

- Maja wszystko to znosi bardzo dzielnie. Gdy jest przykuta do łóżka, fotela, kiedy ma zainstalowane wszystkie te urządzenia na głowie czy rękach, stara się podchodzić do tego z uśmiechem. Często nie mówi nawet, że ją coś boli. My to wiemy, czujemy, ale nie ma z jej strony żalu w związku tą sytuacją. Ona się nie skarży... - tłumaczy Tomasz Klucznik, tata Mai.

19 marca w klinice w Filadelfii dziewczynka przeszła kolejną już kluczową operację w swoim życiu.

- To był jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów, jaki wykonuje się u pacjentów dotkniętych zespołem Aperta. Fachowo nazywa się to monoblok. Nacięto kości głowy dziewczynki i zainstalowano do nich specjalny aparat (dystraktor - red.), dzięki któremu dokonuje się wyciągnięcia kości czaszki - opisuje tata Mai.

Teraz, w tej samej klinice Maja, musi przejść kolejną operację - usunięcia dystraktora.

- Żeby przyjechać do USA, musieliśmy wpłacić 368 tys. dol. na konto szpitala. Taki był szacunkowy koszt tych dwóch operacji i wszystkich zabiegów wycenionych przez szpital. Niestety, w wyniku poważnych komplikacji jakie wystąpiły podczas pierwszego zabiegu potrzebne były kolejne usługi. Z ich powodu kwota terapii wzrosła i przewyższa już tę sumę, którą wpłaciliśmy - tłumaczy Tomasz Klucznik.

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności, rodzice muszą teraz uzbierać około 90 tys. dolarów (ok. 380 tys. zł - red.), aby lekarze wykonali drugą operację i usunęli aparat z głowy Mai. Czas nagli.

- Zostawienie tego aparatu spowoduje, że późniejsza operacja ściągnięcia aparatu będzie się wiązała z zagrożeniem życia. Aparat, wrośnie w głowę Mai - przyznaje tata dziewczynki.

Pomóc Mai można za pośrednictwem internetowej zbiórki.

