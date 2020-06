"To plucie w twarz katolikom". Adam Bielan o "Tęczowym disco" przed Pałacem Prezydenckim

- Trzaskowski publicznie mówił o tym, że chciałby być pierwszym prezydentem stolicy, który udzieli ślubu parze homoseksualnej. To postulat sprzeczny z polską konstytucją - zwrócił uwagę gość Polsat News.

Dodał, że kandydat KO na prezydenta chce "w wielu miejscach zmieniać konstytucję". Zapewnił, że sztab Andrzeja Dudy dołoży wszelki starań, by Trzaskowski dotrzymał obietnicy z 2018 r. i pozostał prezydentem stolicy.

- Rafał Trzaskowski wielokrotnie demonstrował w koszulce z napisem "Konstytucja", ale w wielu sprawach chce zmieniać tę konstytucję, którą tworzyła w większości lewica. To pokazuje ekstremizm - ocenił gość "Graffiti".

Czwartkowe wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim komentował także Paweł Rabiej, wiceprezydent stolicy. "Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację »Tęczowe disco pod pałacem«, by skompromitować społeczność LGBT" - napisał na Twitterze.

UWAGA! Prawicowi działacze szykują dziś w @warszawa prowokację „Tęczowe disco pod pałacem”, by skompromitować społeczność LGBT. To prowokacyjna akcja w najgorszym kremlowskim stylu. NIE DAJCIE SIĘ W TO WCIĄGNĄĆ! Powiemy #MamyDość będzie 28 czerwca przy urnach. pic.twitter.com/uYqJH88Bkf