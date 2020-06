Zebra w lesie pod Elblągiem. "Bardzo szybko ociepla nam się klimat" [ZDJĘCIA]

"Bardzo szybko ociepla nam się klimat. Tę zebrę leśnicy spotkali dziś hasającą po leśnictwie Jantar na Mierzei Wiślanej" - poinformowały Lasy Państwowe.

"Jak widzicie, kiedy obiecujemy w lesie przygody, nie żartujemy! Serio, Zebra uciekła z mini zoo, udało się ją bezpiecznie schwytać i odstawić" - dodano.

Pracownicy nadleśnictwa nawiązani do filmu pt. "Madagaskar" i żartowali, że "znalazł się Martin", czyli zebra, która uciekła z zoo w poszukiwaniu szczęścia na wolności. "Szukamy jeszcze Alexa i pingwinów" - napisali leśnicy.

Dodali, że nietypowy gość, który odwiedził Nadleśnictwo Elbląg i wzbudził niebywałą sensację.

"Nowy gatunek"

"To, że klimat się ociepla to już wszyscy wiemy, ale żeby aż tak szybko?!? Dziś rano w leśnictwie Jantar pojawił się nowy gatunek! Tak to ZEBRA!!!!!" - żartowali autorzy facebookowego wpisu.

"Jak widać na zdjęciach, lasy Nadleśnictwa Elbląg, na Mierzei Wiślanej przypadły jej do gustu, a zapach borówek zachęcił do dłuższego spacerowania po lesie. Zebra bezpiecznie wróciła już do swojego domu, a podczas powstawania postu żadna zebra, człowiek ani las nie ucierpiał" - dodano

msl/ polsatnews.pl