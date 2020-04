Prezydent zachęca do sprzątania lasów i sadzenia drzew

W środę w Światowy Dzień Ziemi prezydent Andrzej Duda sadził drzewa w leśnictwie Bączki pod Garwolinem (woj. mazowieckie).

- Chcemy, żeby w Polsce tych terenów, które są zalesione, na których rosną lasy było jak najwięcej. Przede wszystkim, żeby te lasy służyły ochronie powietrza i naprawie klimatu - mówił Andrzej Duda w filmiku opublikowanym w czwartek przez Kancelarię Prezydenta.

"Po drodze do lasu pozbierajmy śmieci"

Prezydent wskazywał, że wszyscy przeżywamy teraz trudny czas w związku z epidemią koronawirusa. Przypominał, że do niedawna nie można było nawet wyjść do lasu, czy parku.

- Ale na szczęście teraz już to jest możliwe i chociaż cały czas zachęcamy do tego, żeby pozostać w domu, bo to ogranicza rozprzestrzenianie się epidemii, ale jeżeli będziecie państwo się wybierali do lasu, czy do parku - przede wszystkim do lasu - bardzo proszę, żeby zabrać ze sobą torbę - najlepiej papierową - i do tej torby pozbierać śmieci, które państwo gdzieś po drodze spotkacie, żeby tym samym wziąć udział w akcji SprzątaMy - zachęcał Andrzej Duda.

Prezydent @AndrzejDuda, który sadził wczoraj w #DzieńZiemi młode drzewka w leśnictwie Bączki, zachęca do przyłączenia się do akcji #SadziMy podczas spacerów po lesie. pic.twitter.com/p1dVBhJPO3 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 23, 2020

Prezydent zachęcał też do udziału w akcji SadziMy. - W zeszłym roku ponad 1000 osób brało z nami udział 26 kwietnia w akcji SadziMy w nadleśnictwie Rytel. W tym roku - jak widać - nie ma tych tysięcy uczestników, bo warunki i przepisy na to nie pozwalają - mówił.

- Ale kiedy będziecie państwo szli do lasu, właśnie po to, żeby odetchnąć chwilę - zachęcam - gdyby gdzieś po drodze było nadleśnictwo, żeby zajrzeć, wziąć sadzonkę, gdzieś zasadzić na terenie, na którym można to zrobić, po to, żebyśmy w Polsce tych lasów mieli więcej - apelował prezydent.