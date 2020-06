Widzisz podobny gest na wideoczacie? To wołanie o pomoc

Mechanizmy przemocy w rodzinie to złożony temat i "bierność" ofiar wydaje się często niezrozumiała, szczególnie osobom postronnym. Ofiary przemocy domowej często podlegają ścisłej kontroli swoich oprawców, a przez to trudniej im zwrócić się do otoczenia o pomoc. Niektóre organizacje kobiece promują dyskretne sygnały lub inne rozwiązania, które mogą ułatwić nieme wołanie o pomoc.