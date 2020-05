Dramat bliźniaczek spod Lęborka trwał miesiącami. Podejrzani nie przyznają się do winy

Według wstępnych ustaleń prokuratury Maja i Pola, bliźniaczki spod Lęborka, musiały być maltretowane od co najmniej 9 miesięcy. Sąd zdecydował, że ich matka oraz jej konkubent na trzy miesiące trafią do aresztu. - Oboje nie przyznają się do winy - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Patryk Wegner z Prokuratury Rejonowej w Lęborku.