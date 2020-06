Koronawirus w żłobku w Radomiu. Zakażone czworo dzieci i niektórzy rodzice

Placówka pozostaje zamknięta. Pozostałe dzieci, które przebywały w żłobku - około trzydzieściorga - zostaną również przebadane. Problem związany z zakażeniem koronawirusem dotyczy również niektórych rodziców (wiadomo o co najmniej jednym takim przypadku), a także pracowników placówki.

Jak poinformował zastępca prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik, kolejne działania będą czynione po uzgodnieniu z miejscowym oddziałem sanepidu. - Ta część załogi ośrodka, która miała kontakt z tą zakażoną osobą, została zgłoszona do sanepidu i od nich także będą pobierane wymazy - mówi Zawodnik cytowany przez portal echodnia.eu.

Wirus u części dzieci, opiekunek i rodziców

Sprawa zakażeń koronawirusem we wspomnianym żłobku wybuchła pod koniec maja - tuż po tym, jak placówka została otwarta po poluzowaniu restrykcji związanych z walką z pandemią koronawirusa. Kilka dni później została jednak zamknięta po zgłoszeniu przez jedną z pracownic podejrzenia zakażenia.

Na kwarantannę trafili pozostali pracownicy żłobka, wirusa stwierdzono u trzech opiekunek, a placówka od początku czerwca pozostaje zamknięta.

Badania w MOPS, spore problemy w domu pomocy społecznej

Rodzic, u którego stwierdzono przypadek koronawirusa to pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z tym testom poddano również te osoby, które współpracowały z nim w ramach codziennych zadań w MOPS. Jak zapewniają odpowiednie władze, wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i wytycznymi od sanepidu zostały wypełnione zarówno w maju, gdy placówkę otwierano, jak i później, gdy na jaw zaczęły wychodzić kolejne problemy związane z zarażeniem wirusem.

Problem z koronawirusem w Radomiu dotyczy też miejscowego Domu Pomocy Społecznej, gdzie u części personelu, jak również pensjonariuszy wykryto zakażenie. Łącznie to szesnaście osób, dyrektor placówki wysłał apel (do wojewody, sanepidu i Centrum Zarządzania Kryzysowego) o pomoc związaną z organizacją pracy tak, by móc zajmować się pensjonariuszami z ujemnymi wynikami testów na obecność koronawirusa.

