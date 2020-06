Prezydent: 100-lecie Bitwy Warszawskiej ma charakter prowspólnotowy

Gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muzeum w Sulejówku i podkreślał, że człowiek tak zasłużony dla niepodległości Polski jak Józef Piłsudski powinien być w ten sposób upamiętniony.

Dodawał, że muzeum dopiero "nabiera swoich kształtów" i nie jest jeszcze otwarte.

Prezydent nawiązał również do wręczenia samorządowcom w środę tablic upamiętniających 100-lecie Bitwy Warszawskiej z 1920 r. W trakcie środowych uroczystości wręczono 23 tablice, a łącznie będzie ich 90.

- Są takie momenty w naszej historii, które z całą pewnością mają absolutnie prowspólnotowy charakter. Nie mam żadnych wątpliwości, że taki absolutnie prowspólnotowy charakter mają obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mają także obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej - powiedział prezydent.

Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej określił też jako "apolityczne".

"Otwieramy w rocznicę"

- Trzy i pół roku temu panie prezydencie, kładliśmy tutaj razem kamień węgielny. Po trzech i pół roku inwestycja jest gotowa, trwają prace nad instalacją wystawy stałej. W sierpniu, w stulecie Bitwy Warszawskiej, otwieramy oczekiwane od wielu lat, Muzeum - powiedział wicepremier Piotr Gliński. - To Muzeum wpisuje się w nasze działania w ostatnich czterech i pół roku na rzecz utrwalenia polskiej pamięci - podkreślił.

Minister kultury poinformował, że polski rząd prowadzi "83 różne przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze instytucji muzealnych". - Z czego 43 to projekty europejskie, gdzie wkład Polski to jest ponad 50 proc. w każdy z tych projektów, a 40 to projekty polegające przede wszystkim na budowaniu nowych muzeów, na wspieraniu tych, które już istnieją - wyjaśnił szef MKiDN.

Wymienił m.in. budowane na warszawskiej Cytadeli Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, otwarte w 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przypomniał także, że drugie muzeum poświęcone postaci Jana Pawła II jest budowane w Toruniu oraz, że powstają m.in. dwa muzea Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i w Warszawie.

Minister kultury ocenił, że oprócz pamięci ważna jest "jakość pamięci, czyli prawda". - Zwłaszcza w czasach postprawdy wydaje się, że prawda to jest to, co jest szalenie istotne i po to m.in. te instytucje budujemy - dodał.

- Funkcje tożsamościowe, funkcje edukacyjne, funkcje poznawcze i jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, dla którego budujemy te polskie muzea to jest wymiar gospodarczy i rozwojowy. Kultura i przemysły kreatywne to w tej chwili w nowoczesnym społeczeństwie są wielkie koła zamachowe rozwoju gospodarczego i dlatego Polska inwestuje także w tym obszarze - zaznaczył szef resortu kultury.

Gliński podziękował także prezydentowi za współpracę. - Zrealizowaliśmy wspólnie bardzo wiele wspaniałych projektów, z których możemy być dumni. To jest kwestia czytelnictwa, Pomników Historii - mówił minister kultury. Zwrócił uwagę, że wcześniej w Polsce było 61 Pomników Historii, a w tej chwili jest ich 107. To znaczy, że 107 lokalnych społeczności "dba o zabytki, o miejsca pamięci, które zostały podniesione przez pana prezydenta do poziomu Pomników Historii" - podkreślił.

Dodał, że "w tej chwili możemy być dumni" z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, "wspaniale zaprojektowanego i wspaniale zrealizowanego".

