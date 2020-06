Matura z języka angielskiego. Wybrała go większość zdających

W środę o godz. 9:00 maturzyści będą pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 256 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 94 proc. z nich. Część z nich w środę po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 163 tys. tegorocznych absolwentów, czyli blisko 60 proc. z nich.

Podczas egzaminów obowiązuje reżim sanitarny

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy we wtorek piszą egzamin z angielskiego. Razem z nimi zdają go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Takich osób jest łącznie ponad 9 tys. w całym kraju. Także wśród abiturientów z wcześniejszych roczników angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Również wśród nich są osoby, które będą zdawać egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym.

Podczas obu egzaminów obowiązuje reżim sanitarny.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Dla abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, zaplanowano sesję dodatkową - w lipcu. Wyniki matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

