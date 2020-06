Belka chwalił w Polsat News działania rządu. Premier odpowiedział

Były premier Marek Belka przyznał w środę w "Graffiti", że dobrze ocenia skalę i sposób pomocy, którą uruchomił rząd dla przedsiębiorców w ramach walki z kryzysem pandemicznym. - Bardzo dziękuję panu premierowi. Rzadko się zdarza, żeby jeden z najwyżej postawionych polityków opozycji tak otwarcie podchodził do (naszych - red.) ruchów gospodarczych - powiedział Mateusz Morawiecki.

Były premier, a obecnie europoseł Socjalistów i Demokratów Marek Belka był w środę gościem Piotra Witwickiego w "Graffiti" w Polsat News. Jak przyznał, dobrze ocenia skalę i sposób pomocy, którą uruchomił rząd dla przedsiębiorców w ramach walki z kryzysem pandemicznym.

Belka wskazał przy tym, że w jego ocenie sytuacja gospodarcza Polski jest dobra ze względu na - jego zdaniem - stosunkowo niski poziom zadłużenia kraju.

ZOBACZ: Marek Belka chwali działania rządu ws. kryzysu: "Pomoc jest spora, oceniam to dobrze"

Do słów byłego szefa rządu odniósł się w środę premier Mateusz Morawiecki. - Przede wszystkim bardzo dziękuję panu premierowi za taką pozytywną ocenę naszej tarczy finansowej. To rzadko się zdarza, żeby jeden z najwyżej postawionych polityków opozycji tak otwarcie i bardzo pozytywnie podchodził do (naszych - red.) ruchów gospodarczych - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego Belka "obiektywnie oceniał to, co udało się zrobić, w jaki sposób uratować polska gospodarkę". - To coś, co rzeczywiście jest bezprecedensowe - dodał.

Premier powiedział także, że czytał opracowania analityków ING, według których "polska tarcza finansowa od strony fiskalnej jest najbardziej szczodra w całej UE i czwarta co do wielkości na świecie, oczywiście w proporcji do PKB".

WIDEO: Premier Mateusza Morawiecki dziękuje Markowi Belce

"Cynizm wyborczy"?

Europoseł Marek Belka podkreślił w "Graffiti", że o ile dobrze ocenia politykę społeczną rządów PiS, o tyle trzeba zwrócić uwagę również na inne aspekty. Były szef rządu został zapytany o to, jak ocenia decyzję ws. 100 proc. postojowego dla górników, którzy pracują w kopalniach, jakie dziś nie pracują z powodu epidemii.

- Akurat ten przypadek jest skrajnym przykładem cynizmu wyborczego. Bardzo dobrze, że górnicy dostają 100 proc. postojowego, ale pozostali pracownicy dostają 80 procent. To jak z piosenki Kazika: "Twój ból jest większy niż mój" - ocenił.

ZOBACZ: Skrajny przykład cynizmu wyborczego - Marek Belka ocenia decyzję premiera ws. górników

Odpowiadając na ten zarzut premier Morawiecki podkreślił, że różnica polega na tym, że górnicy nie podlegają postojowemu na skutek spadku przychodów.

- Na Śląsku jest pewien problem, to jest problem epidemiologiczny. Ponieważ prosiliśmy, żeby w poszczególnych kopalniach dokonano przesiewowych testów, w związku z tym na Górnym Śląsku przetestowaliśmy 170 tys. osób, to najwyższy współczynnik w Polsce, poprzez to będziemy mieli pewność, że w kopalniach, w miejscach, w których bardzo łatwo się zakazić, będą pracowali górnicy zdrowi - powiedział.

Jak podkreślił, to rząd prosił o takie rozwiązanie, a górnicy zarabiają również dodatkowo za pracę w najtrudniejszych warunkach.

zdr/luq/ Polsat News, polsatnews.pl