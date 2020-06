Marek Belka chwali działania rządu ws. kryzysu: "Pomoc jest spora, oceniam to dobrze"

- Pomoc od rządu jest spora, oceniam to dobrze, ale wszystkie te tarcze mają jedną, wielką dziurę. Brak realnych pomocy dla samorządów, a to oznacza brak pomocy dla małych przedsiębiorstw, które zależą od działalności inwestycyjnej i ekonomicznej samorządów - mówił.

Gość Piotra Witwickiego wskazał przy tym, że w jego ocenie sytuacja gospodarcza Polski jest dobra ze względu na - jego zdaniem - stosunkowo niski poziom zadłużenia kraju.

- Mamy stosunkowo niewielkie zadłużenie: mówię tutaj o łącznym zadłużeniu państwa (prywatnym i publicznym). Im większa jest ta piramida długu, tym łatwiej jest ją zakłócić. Czasem narzekamy, jak jesteśmy bardzo zadłużeni, ale w porównaniu z innymi krajami UE to nie jest wiele. (...) Zależymy od eksportu, ale mniej niż Czesi, Węgrzy czy Słowacy. Mamy wreszcie bardzo dynamiczną klasę przedsiębiorców, obyśmy nie naruszyli tego największego aktywa polskiej gospodarki - powiedział polityk.

"Lista grzechów jest długa"

Europoseł Marek Belka podkreślił przy tym, że o ile dobrze ocenia politykę społeczną rządów PiS, o tyle trzeba zwrócić uwagę również na inne aspekty.

- Powstrzymałem się od krytyki polityki społecznej, socjalnej rządu PiS po objęciu przez nich władzy w roku 2015. Nigdy nie powiedziałem, że 500+ zdestabilizuje nam budżet - powiedział były premier. - Trudno jednak chwalić destabilizację takiego sektora jak energetyka. Polskie banki, nawet te państwowe, nie zdecydowały się kredytować dalej górnictwa węgielnego, no to zmuszono do tego firmy energetyczne, które są w trudnej sytuacji. Lista grzechów jest bardzo długa - dodał.

maf/hlk/ polsatnews.pl