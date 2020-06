Szumowski odpowiada Edycie Górniak i zwolennikom teorii spiskowych

List piosenkarki Edyty Górniak był odczytany na proteście antyszczepionkowców.

List Górniak

"Nie wyrażam zgody na przymusowe zaszczepienie mnie lub mojego syna przeciwko Covid-19" - podkreśliła artystka w swoim liście.

Górniak pisała, że "żaden człowiek, powtarzam - żaden człowiek nie ma prawa boskiego. Nie ma więc prawa forsować ani odbierać poczucia godności i pięknej wartości człowieczeństwa".

"Nie ma także prawa ograniczać jego rozwoju czy dezaktywować jego potencjału. Nie ma bowiem prawa odebrać wolnej jego woli, nadanej przez najświętszą energię wszelkiego stworzenia, czyli Boga" - czytamy w liście.

"Teorie spiskowe, jak wiele"

Bogdan Rymanowski zapytał we wtorek w programie "Gość Wydarzeń" ministra Szumowskiego o to, co by w powiedział piosenkarce Edycie Górniak, która uważa, że za wybuchem pandemii stoją globaliści, którzy teraz będą dyktować ludziom swoje warunki i być może przymuszać ludzi do obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

- To brzmi trochę tak, jak spisek 12 mędrców, którzy sterują gospodarką światową i kryzysami. Nie bardzo wiem, jak ci globaliści mieli tego maleńkiego wirusa skonstruować w jakimś tajnym laboratorium - mówił gość Bogdana Rymanowskiego.

- Myślę, że gospodarka straciła na wirusie tak dużo, że żaden kraj, który przeszedł przez pandemię naprawdę – jak Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy - żadne interesy tego nie usprawiedliwiają i oczywiście żadne interesy nie były na tym robione. Pamiętajmy, że to są teorie spiskowe, jak wiele - jak to, ze 5G powoduje wirusa, jak to, że w szczepionkach są mikrochipy - dodał.

Obowiązkowe szczepionki?

Pytany, czy w Polsce będzie obowiązkowa szczepionka na Covid-19 odparł: "To zależy, jak będzie wyglądała szczepionka, jakie będziemy mieli dane do jej działania, jakie będą dane dotyczące jej bezpieczeństwa".

- Jest ileś szczepionek obowiązkowych, one ratują życie ludzkie. Jeżeli ta szczepionka będzie bezpieczna, to moim zdaniem - prywatnym w tej chwili, bo nie mam danych - uważam, ze one powinny być obowiązkowe, jeżeli będzie skuteczna i bezpieczna - dodał.

