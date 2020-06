Zabraknie leków w aptekach? Branża farmaceutyczna alarmuje

Branża farmaceutyczna ostrzega, że wchodzące w życie od 1 lipca zmiany w prawie farmaceutycznym utrudnią dostarczanie leków do aptek. Związkowcy skierowali apel do ministra zdrowia domagając się zmiany artykułu 77a ustawy, który wprowadza nowe reguły obrotu produktem leczniczym.

"Pandemia, z którą borykamy się od kilku miesięcy, znacząco wpłynęła na zmianę zasad funkcjonowania gospodarki, w tym przemysłu farmaceutycznego. Uwypukliły się również podnoszone od lat obawy pacjentów związane z brakami dostępności leków" - zwracają uwagę autorzy apelu.

Pod jego treścią podpisali się przedstawiciele Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska", Konfederacji Lewiatan, Pracodawcy RP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związek Pracodawców "Polski Związek Producentów Leków bez Recepty" oraz Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA".

Chcą zmiany w prawie



- Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 lipca utrudnią dostęp do leków w aptekach. Wiele produktów leczniczych nie dotrze do aptek i odczują to pacjenci. Apelujemy o zmianę w prawie farmaceutycznym lub opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów - mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak zwrócono uwagę w apelu, wchodząca w życie w lipcu nowa treść przepisu 77a prawa farmaceutycznego, wprowadza znaczące, niestosowane wcześniej, reguły funkcjonowania obrotu produktem leczniczym.

"Wyrażamy poważne obawy, że przepis w proponowanej treści uniemożliwi transport i skuteczne dostarczanie produktów leczniczych na terytorium RP, co spowodować może zachwianie dostępności do produktów leczniczych w całym kraju" - czytamy w apelu.

Propozycja poprawki

Zwrócono uwagę, że epidemia może się rozwijać i powracać okresowo. "Apelujemy do ministra o podjęcie działań pozwalających na zapobieżenie powstawania sytuacji, w której pacjenci mogliby mieć problemy z uzyskaniem dostępu do niezbędnych leków" - czytamy w apelu.

Sygnatariusze załączyli także propozycję poprawki, wraz z dokładnym uzasadnieniem i opisem problemu, która - jak twierdzą - jest zgodna z prawem UE, a także zapewnia bezpieczny obrót produktem leczniczym.

"Gdyby okazało się, że nie ma możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie przed 1 lipca br., organizacje pracodawców proponują opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów" - dodano.

