Co musi się wydarzyć, by wróciły obostrzenia? Minister tłumaczy

- Epidemia nie zniknęła, nie odchodzi, nie skończyła się. Na pewno transmisji poziomych, czyli przekazywania wirusa na ulicy przypadkowym ludziom jest znacznie mniej, ale bać powinniśmy się cały czas - powiedział we wtorek w Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Jeśli wybuchłaby gdzieś transmisja pozioma, jeśli mielibyśmy wzrost wykładniczy, to wracalibyśmy do pewnych typów obostrzeń. Lockdownu całkowitego, takiego jak na początku epidemii, nie da się znowu zrobić - podkreślił

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, jakie obostrzenia mogłyby wrócić, Szumowski odpowiedział: "oczywiście, jeśli będzie transmisja pozioma, to wrócą maski". - Uwolnione obszary gospodarki mogą być znowu zamknięte. Całego kraju nie da się zamknąć. Jeśli mielibyśmy taką depresją, jaką wróżą ekonomiści, to poumierałoby znacznie więcej ludzi niż teraz umiera na Covid-19 - tłumaczył minister.

Szumowski wyjaśnił, że "to nie jest tak, że testując masowo kilka tysięcy ludzi zawsze mamy duże liczby dodatnich testów". - Poszczególnie ogniska w kopalniach są dodatnie. Mamy kopalnie, gdzie testujemy 4 tys. górników i mamy tylko pięć przypadków - mówił minister.

We wtorek poinformowano łącznie o 400 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i o 19 zgonach.

W poniedziałek zanotowano z kolei 599 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii w Polsce. Wtedy liczba zakażonych wzrosła do 27 160, a zgonów - do 1 166.

Najwięcej przypadków zakażeń pochodzi z woj. śląskiego. Ogniska rozprzestrzeniania się wirusa odnotowano w kopalniach. Aby zapobiec powstawaniu kolejnych ognisk epidemii, we wtorek 10 kopalń PGG i dwie należące do JSW rozpoczynają wstrzymywanie wydobycia na trzy tygodnie.

Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział we wtorek w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który odbył się we wtorek po południu w Katowicach.

Morawiecki zwrócił uwagę, że koronawirus cały czas "atakuje w kopalniach", gdyż jest to sektor szczególnie narażony na atak wirusa ze względu na charakter pracy. - Dlatego trzeba wyłapywać jak najszybciej ogniska zakażeń. I to tutaj robimy - oświadczył.

- Spodziewamy się w najbliższych 8-10 dniach jeszcze dość wysokiego poziomu identyfikacji przypadków osób zakażonych; może 200, może 300 osób. Dzisiaj prawdopodobnie będzie to trochę mniej, ale jutro znowu więcej ponieważ testowane są bardzo duże grupy górników i rodzin górników - powiedział Morawiecki.

