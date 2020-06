Koronawirus w Polsce. Najwięcej nowych przypadków w woj. mazowieckim

Jest 195 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia we wtorek. Przybyło 13 kolejnych zgonów na Covid-19. Łącznie stwierdzono już 27 560 zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zmarło w sumie 1 183 osoby. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. mazowieckim.

Nowe potwierdzone zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (80), łódzkiego (45), małopolskiego (17), wielkopolskiego (13), śląskiego (11), podkarpackiego (11), dolnośląskiego (8), zachodniopomorskiego (5), opolskiego (4) i lubuskiego (1).

Ministerstwo przekazało, że zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 54 do 94 lat. Zgony miały miejsce w powiecie cieszyńskim, w Raciborzu, Rybniku, Tychach, Cieszynie, Warszawie i Bolesławcu. Wszystkie osoby – jak podał resort - miały choroby współistniejące.

MZ poinformowało, że ze względu na dwa zdublowane przypadki zgonów z Warszawy i Kozienic z 6 czerwca odjęto je z wykazu.

Łącznie we wtorek poinformowano o 400 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 19 zgonach.

31 zgonów na milion mieszkańców

Na milion mieszkańców w Polsce przypada 31 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w Belgii jest to 829 zgonów na milion mieszkańców, w Hiszpanii – 580, w Wielkiej Brytanii – 598, we Włoszech - 562, we Francji – 448, w Szwecji – 465, w Niemczech – 105, w Austrii – 75, w Rumunii – 70, na Węgrzech – 57, w Czechach – 31, na Litwie – 26, Chorwacji – 25, a w Grecji – 17.

W szpitalach ponad 2 tys. chorych

Resort zdrowia podał we wtorek, że hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest 2039 osób. Na kwarantannie przebywa 84 tys. 913 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym jest 19 tys. 496 osób. Wyzdrowiało 13 tys. 196 chorych na koronawirusa.

Rekordowy poniedziałek

W poniedziałek zanotowano 599 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii w Polsce. Wtedy liczba zakażonych wzrosła do 27 160, a zgonów - do 1 166.

W popołudniowym raporcie tego dnia najwięcej przypadków SARS-CoV-2 pochodziło ze Śląska (175 na 380). Pozostałe zanotowano w województwach łódzkim (77), mazowieckim (74), małopolskim (29), dolnośląskim (10), wielkopolskim (6), podlaskim (5), podkarpackim (2), kujawsko-pomorskim (1) oraz opolskim (1).

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że około 98 proc. zakażeń koronawirusem w śląskich kopalniach przebiega bezobjawowo, a w regionie są wolne łóżka szpitalne i respiratory. Dodał, że na poniedziałkowy, rekordowy wynik wpłynęły wyniki badań przesiewowych wśród górników.

ZOBACZ: Ok. 98 proc. zakażeń w kopalniach bezobjawowe

Zapowiedział, że w najbliższych dniach będą kontynuowane badania w kolejnych kopalniach, stąd nadal trzeba spodziewać się dość dużych pozytywnych wyników na Śląsku. - Nikt przed nami nie prowadził tak dużego przesiewu wśród osób bezobjawowych - mówił Andrusiewicz.

Stanęła praca w dwunastu kopalniach

Aby zmniejszyć skalę zakażeń w kopalniach, rządzący postanowili zawiesić wydobycie w dwunastu śląskich zakładach. Górnicy, którzy od wtorku poszli na "postojowe", otrzymają w tym czasie 100 proc. wynagrodzenia. Ta decyzja, przekazana przez wicepremiera Jacka Sasina, wywołała burzę.

"Dobrze że górnicy dostaną 100% postojowego. Tylko czemu tego gestu solidarności zabrakło dla wszystkich innych, co? Znów PiS tworzy lepszych i gorszych obywateli, lepszych i gorszych pracowników" - uznała Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska).

ZOBACZ: 100 proc. pensji dla górników na "postojowym". Fala komentarzy, "tsunami hejtu"

"Górnicy (mają) 100% pensji w czasie postojowego z powodu koronawirusa. Pracownicy Poczty Polskiej, wciąż pracując, mają obniżkę pensji przez 3 miesiące z powodu koronawirusa" - skomentował z kolei Jarosław Stróżyk, dyplomata i generał brygady Sił Zbrojnych w rezerwie.

