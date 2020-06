Rządowa aplikacja ma śledzić koronawirusa. Premier: ja już swój test wykonałem

Każdy, kto używa aplikacji ProteGO Safe, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich i szybszego pokonania koronawirusa - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Wiele razy podkreślałem, że jestem fanem nowych technologii i nowinek technicznych, a zwłaszcza takich, które ułatwiają skuteczne rządzenie, przekazywanie wiedzy, swobodną i bezpieczną komunikację, a także rozwój i ochronę społeczeństwa" - napisał we wtorek na Facebooku premier. Jak zaznaczył, takim narzędziem jest aplikacja ProteGO Safe, przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia i GovTech Polska.

Poinformował także, że nowa wersja ProteGO Safe jest dostępna do ściągnięcia na najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne. "Warto poświęcić chwilę czasu na jej instalację i konfigurację. Jest bardzo prosta, intuicyjna, pozwala chronić siebie i najbliższych oraz, co dla Wielu z Was zapewne najistotniejsze - zapewnia anonimowość i chroni prywatność oraz dane osobowe (także przede mną)" - napisał Morawiecki.

ZOBACZ: 1800 km linii kolejowych, 400 km dróg i lotnisko przyszłości. Wszystko o CPK

Szef rządu podkreślił, że "aplikacja umożliwia również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach i indywidualną ocenę skali ryzyka zarażenia". "Po dzisiejszej wizycie na Śląsku ja już swój test wykonałem - trwało to raptem kilkadziesiąt sekund" - dodał.

"Każdy, kto używa ProteGO Safe, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich i szybszego pokonania koronawirusa. A to wszystko dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i pracy najlepszych na świecie polskich programistów" - kończy swój wpis premier.

ProteGO Safe to aplikacja stworzona pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. Według resortu, ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. W aplikacji użytkownik dokonuje testu oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, a także może prowadzić "Dziennik Zdrowia", który ma pomóc w zauważeniu niepokojących objawów. Ponadto, ProteGO Safe może poprzez Bluetooth komunikować się z urządzeniami innych użytkowników. "W momencie, kiedy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się Twój telefon, zachoruje – dostaniesz odpowiednią informację" - podało MC w opisie aplikacji.

WIDEO - "W medycynie rzadko używamy słowa cud". Lekarz o sercu pani Moniki, które zaczęło na nowo pracować Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP