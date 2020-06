"Dojadę cię za to co zrobiłeś Polakom". Jest śledztwo ws. grożenia śmiercią Szumowskiemu

Jak przekazała Mirosława Chyr, podstawą wszczęcia postępowania była wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia. - Obecnie trwają czynności zmierzające do wykrycia sprawcy – dodała rzecznik.

Chodzi o wiadomości, w których ktoś grozi mu śmiercią i użyciem broni, a które są przesyłane zarówno na służbową skrzynkę ministra zdrowia, jak i na prywatny numer telefonu.

ZOBACZ: Resort Szumowskiego pozwie posłów opozycji. Kosiniak-Kamysz: to PiS powinien przepraszać Polaków

"Szumowski osobiście gwarantuje Ci ty k..., że cię dojadę za to co zrobiłeś Polakom i narodowi Polskiemu! Z tymi maseczkami od kolegi! Nie będziesz znał dnia ani godziny jak spotkasz się z moją 44 kaliber!" - czytamy w groźbie, do której dotarł "Super Express".

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w związku z tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński postanowił przyznać Łukaszowi Szumowskiemu ochronę. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Chodzi o groźby, które od kliku dni otrzymuje polityk.

Grożą śmiercią



Nadawcy m.in. grożą użyciem broni, jak i śmiercią. Kolejną formą ataku na ministra są obraźliwe napisy, które pojawiły się na murze resortu zdrowia.

ZOBACZ: Wotum nieufności dla Szumowskiego. Jest decyzja komisji

To nie jedyna sprawa, w której Szumowski musi walczyć o swoje dobre imię. Wcześniej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz informował, że w związku z tym, że Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz'15) i Andrzej Rozenek (Lewica) nie przeprosili ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego za swoje słowa, prawnicy przygotowują pozwy o naruszenie jego dóbr osobistych.

Afera z maseczkami

Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza", między 20 a 30 marca Ministerstwo Zdrowia miało kupić od Łukasza G. 100 tys. maseczek FFP2 i 20 tys. maseczek chirurgicznych. Według gazety resort zapłacił wówczas 4 mln 860 tys. zł. "Czyli 39 zł netto (z VAT ponad 41 zł) za jedną maseczkę FFP2 i ok. 8 zł za chirurgiczną. Przed pandemią maseczki FFP2 kosztowały między 2 a 4 zł za sztukę. Chirurgiczne między 50 gr a 1 zł" - czytamy w "GW". Ministerstwo miało dokupić jeszcze od Łukasza G. 10 tys. maseczek z Ukrainy (48 zł za sztukę) i 3 tys. przyłbic. Jak podała "GW", w kwietniu zakupy sprzętu ochronnego na czas pandemii - w tym także transakcję z Łukaszem G. - zaczęło badać CBA.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do tych doniesień, zapewnił, że "nikt nikomu nic nie ułatwiał", a każda transakcja jest traktowana w ten sam sposób.

ZOBACZ: "Zakupione maseczki nie spełniają norm. Zażądaliśmy wymiany"



Powiedział także, że "gdy pojawiły się w kraju i w Europie wątpliwości dotyczące jakości produktów, zaczęto sprawdzać zasoby i okazało się, że nie zawsze nawet te maseczki, które mają certyfikat spełniają normy i od tego wszystko się zaczyna". Potwierdził, że maseczki, o których napisała gazeta, nie spełniały norm. - W związku z tym zażądaliśmy wymiany towaru na adekwatny - poinformował szef resortu zdrowia w odpowiedzi na zarzuty.