100 proc. pensji dla górników na "postojowym". Fala komentarzy, "tsunami hejtu"

Jacek Sasin zapowiedział, że od wtorku czasowo stanie praca w tych śląskich kopalniach, w których są zakażenia koronawirusem, a ich załogi nie zostały "w pełni przebadane".

We wtorek stanie 12 kopalń

- Od wtorku wstrzymamy wydobycie w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dziesięciu zakładach Polskiej Grupy Górniczej - wyliczył wicepremier.

Sasin zapewnił, że znaczna większość zatrudnionych w kopalniach pójdzie na "postojowe", które potrwa co najmniej trzy tygodnie. Za ten okres otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Do pracy będzie chodził jedynie personel w "szczątkowej" liczbie, który będzie utrzymywał kopalnie, gdy wydobycie węgla będzie w nich zawieszone.

- Zależy nam, aby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń - tłumaczył Sasin. Mówił również, że decyzja o wstrzymaniu wydobycia to przejście do kolejnego etapu walki z epidemią".

"Dobrze, że dostaną". "Solidarności zabrakło dla innych"

Decyzję rządu o wypłacaniu pełnej pensji dla górników skierowanych na "postojowe" komentowano na Twitterze.

"Dobrze że górnicy dostaną 100% postojowego. Tylko czemu tego gestu solidarności zabrakło dla wszystkich innych, co? Znów PiS tworzy lepszych i gorszych obywateli, lepszych i gorszych pracowników" - napisała Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska).

"Słusznie, że dostaną 100% pensji. Poprosimy o to samo dla sklepów, które zostały zamknięte, biur podróży, salonów fryzjerskich. Skoro nie możemy być karani za wirusa to wszyscy, co nie?" - stwierdził z kolei Jarosław Kuźniar, dziennikarz Onetu.

Sasin: ‚Zleżało nam, żeby górnicy nie byli karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń’.



Słusznie, że dostaną 100% pensji. Poprosimy o to samo dla sklepów, które zostały zamknięte, biur podróży, salonów fryzjerskich. Skoro nie możemy być karani za wirusa to wszyscy, co nie? — Jarosław Kuźniar (@JaroslawKuzniar) June 8, 2020

"Mury klasowe nie do pokonania?"

Rafał Woś z "Tygodnika Powszechnego" napisał, że od lat obserwuje ze smutkiem, jak "ludzie - tak bardzo wrażliwi na choćby najdrobniejsze przejawy dyskryminacji jednych grup - tak łatwo przyłączają się do szczucia i nagonki na inne grupy (na przykład na górników)". "Czyżby mury klasowe były niemożliwe do pokonania?" - zapytał na Twitterze.

Od lat smutkiem obserwuje jak ludzie - tak bardzo wrażliwi na choćby najdrobniejsze przejawy dyskryminacji jednych grup - tak łatwo przyłączają się do szczucia i nagonki na inne grupy (na przykład na górników). Czyżby mury klasowe były niemożliwe do pokonania? — Rafal Wos (@RafalWos) June 8, 2020

Odpowiedział mu Robert Gwiazdowski, prawnik i były lider Polski Fair Play, ugrupowania, które wystawiło listy w wyborach do Europarlamentu w ubiegłym roku. "Górnicy niewinni. Rząd winien" - uznał.

Górnicy niewinni. Rząd winien 😉 — Robert Gwiazdowski (@RGwiazdowski) June 8, 2020

"Górnicy (mają) 100% pensji w czasie postojowego z powodu koronawirusa. Pracownicy Poczty Polskiej, wciąż pracując, mają obniżkę pensji przez 3 miesiące z powodu koronawirusa" - skomentował z kolei Jarosław Stróżyk, dyplomata i generał brygady Sił Zbrojnych w rezerwie.

Górnicy 100% pensji w czasie postojowego z powodu koronawirusa. Pracownicy Poczty Polskiej wciąż pracując obniżka pensji przez 3 miesiące z powodu koronawirusa. — Jarosław Stróżyk (@JStrozyk69) June 8, 2020

"Koronawirus rozszedł się po kopalniach"

Robert Feluś z Wirtualnej Polski przypomniał, że "kilka tygodni temu, kiedy b. minister Markowski mówił, że można i trzeba zamykać kopalnie w czasie zarazy to od razu pojawił się chór speców krytykujących ten pomysł".

"Koronawirus się rozszedł po kopalniach i teraz je zamykamy" - napisał.

Aaa, to jednak można wstrzymać wydobycie węgla. Kilka tygodni temu, kiedy b. minister Markowski mówił, że można i trzeba zamykać kopalnie w czasie zarazy to od razu pojawił się chór „speców”, krytykujących ten pomysł. #koronawirus się rozszedł po kopalniach i teraz je zamykamy. — Robert Feluś 🇵🇱🇪🇺 (@RobertFelus) June 8, 2020

Natomiast górnik pracujący w KGHM, prowadzący konto Miedziowy Górnik, zaapelował do "drogich rodaków". "Proszę nie winić górników za postojowe wynoszące 100% Zdajecie sobie sprawę, że część z nich po takim postojowym nie będzie miała do czego wrócić? Niektóre kopalnie nie podniosą się po takim postoju.... Tu nie ma czego zazdrościć od kilkunastu już lat...".

Drodzy rodacy!



Proszę nie winić górników za postojowe wynoszące 100%



Zdajecie sobie sprawę, że część z nich po takim postojowym nie będzie miała do czego wrócić? Niektóre kopalnie nie podniosą się po takim postoju....



Tu nie ma czego zazdrościć od kilkunastu już lat... — Miedziowy Górnik (@miedziowygornik) June 8, 2020

W innym wpisie stwierdził: "Była fala hejtu na górników, teraz mamy prawdziwe tsunami..."

Była fala hejtu na górników, teraz mamy prawdziwe tsunami... https://t.co/2ebXtvh5gG — Miedziowy Górnik (@miedziowygornik) June 8, 2020

Koronawirus: Polska bije rekordy

O 219 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformował resort zdrowia w poniedziałek po godz. 10. Najwięcej spośród nich zanotowano w województwie śląskim (151). Łączna liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w tym regionie zbliża się do 10 tysięcy. W niedzielę liczba nowych przypadków w Polsce była rekordowa wśród krajów Unii Europejskiej.

Mamy 219 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (151), świętokrzyskiego (40), opolskiego (8), wielkopolskiego (7), dolnośląskiego (6), podkarpackiego (3), lubelskiego (1), małopolskiego (1), podlaskiego (1) i warmińsko-mazurskiego (1). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 8, 2020

