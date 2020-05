Boniek skrytykował strój Jakiego. Europoseł odpowiedział grafiką

"Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w telewizji. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało - spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią" - napisał na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek. Europoseł odpowiedział w komentarzu, dołączając grafikę i odnośniki do stron z trendami w modzie męskiej.

"Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w telewizji. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało - spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią. Reprezentuje nas Pan w Europie. Proszę pogadać z Kamilem Bortniczukiem lub Janem Kanthakiem. Jak nie, to dam telefon do Grzegorza Krychowiaka. Ukłony" - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek.

Na odpowiedź europosła PiS nie trzeba było długo czekać. Jaki zamieścił swoje zdjęcie z konferencji z podpisami i odnośnikami do stron firm produkujących eleganckie męskie ubrania oraz ekspertów w dziedzinie mody męskiej.

"Ja się mogę nie znać. Jednak Państwo wyżej ;)" - skomentował europoseł.

